El nuevo puente de Arriondas, a toda máquina: la obra afronta su fase final

Restan menos de dos meses para la celebración de la 88.ª edición del Descenso Internacional del Sella, la Fiesta de las Piraguas de Asturias, que tendrá lugar el próximo 8 de agosto, y las obras de ejecución del nuevo puente Emilio Llamedo, que une la zona de El Portazgo, en el concejo de Cangas de Onís con la villa de Arriondas (Parres), avanzan a velocidad de crucero. Aún no hay fecha para el fin de las obras, pero ya afronta su fase final, y el Gobierno del Principado se ha comprometido a que concluyan antes de la prueba deportiva.

La flamante estructura sobre el mítico Sella consta de un único tablero de 109 metros de longitud, dos de altura y 10,8 de ancho, sin apoyos intermedios. De esta forma, se reduce el impacto ambiental sobre el cauce del famoso río, al tiempo que se evita que la corriente deposite materiales en las inmediaciones del puente.

Mirador sobre el río

Sobre la nueva estructura se crea una calzada de 7,3 metros de ancho y se construyen las aceras. El paso peatonal de la margen izquierda en sentido Arriondas tendrá 3,5 metros de ancho y el de la margen derecha, de igual anchura, albergará un mirador justo encima del lugar en el que se da inicio cada verano al Descenso Internacional del Sella. La obra consistirá en la instalación de un voladizo sobre el río con suelo de vidrio de triple capa.

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Con esta remodelación, el puente pasa a tener 14,3 metros de anchura, lo que implica un significativo aumento de calzada y aceras, que quedarán separadas por sendas barreras de seguridad a ambos lados. Las obras de ampliación del puente están siendo ejecutadas por la empresa Ferrovial Construcción, ascendiendo la inversión a 3.716.980 euros.