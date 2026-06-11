"El oriente de Asturias es un agujero negro en materia de Sanidad", clama el PP, que exige una UVI móvil con base en Llanes para el verano

Llanes necesita una ambulancia UVI móvil durante el verano. Así lo defiende el Partido Popular (PP). Con este objetivo, la diputada regional y portavoz de Sanidad de esa formación política Pilar Fernández Pardo, ha reclamado al Gobierno regional que dote al Oriente de otra UVI móvil, con base en Llanes, como refuerzo sanitario ante el incremento de población que se registra en los meses estivales.

Pilar Fernández Pardo indicó que, en la actualidad, la única UVI del Oriente tiene su base en Arriondas, "y la sobrecarga asistencial para el personal sanitario de toda la comarca expone a la población a posibles riesgos en la prestación de la asistencia sanitaria".

La parlamentaria popular señaló que la consejera socialista de Salud, Concepción Saavedra, habla de refuerzos en el servicio, "pero la zona del Oriente se queda como verdadero agujero negro por parte del Principado y del Servicio de Salud (Sespa)".

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Fernández Pardo ha registrado en la Junta General una pregunta parlamentaria a la Consejera en la que pide que aclare "si asume la responsabilidad de no dotar a Llanes de una UVI móvil en verano, pese al aumento de población y el riesgo de emergencias".