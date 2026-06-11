La piragüista canguesa Carla Corral, al Mundial sub-23 de sprint, en Halifax (Canadá)

La palista canguesa Carla Corral de Coro (Club Piraguas Sirio-La Llongar Cangas Aventura) forma parte del equipo nacional español de piragüismo que participará en el Campeonato del Mundo sub-23 de sprint, en aguas canadienses de Halifax, del 1 al 5 del próximo mes de junio. En esa convocatoria de la Real Federación Española de Piragüismo (RFEP) también figuran, entre otros, la praviana Yaiza Novo Fernández (Club Piragüismo Rías Baixas-Boiro) y el gijonés Rubén Escudero Ordiz (Real Grupo de Cultura Covadonga), así como el cántabro -ex del Club Piragüismo El Sella y, anteriormente, del Club Piraguas Sirio- Ernesto Goribar Echevarría (Club Piragüismo Colindres), todos ellos de la citada categoría sub-23.