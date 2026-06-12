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Un álamo viejo y seco, seria amenaza en el puente "nuevu" de acceso a Villanueva, en las inmediaciones de la rotonda de Vega los Caseros (Parres)

La caída de una imponente rama estuvo a punto de afectar este domingo a un ciclista que rodaba en ese momento por la N-625

Destacada, la zona donde está el álamo seco en el acceso al puente 'nuevu' al Parador de Turismo de Cangas de Onís, aunque en la zona de Parres

Destacada, la zona donde está el álamo seco en el acceso al puente 'nuevu' al Parador de Turismo de Cangas de Onís, aunque en la zona de Parres / J. M. Carbajal

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J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Vega los Caseros (Parres)

Vecinos de Vega los Caseros (Parres) alertan del gran problema que presenta un vetusto álamo, grande y seco, localizado en los aledaños del conocido como puente "nuevu", principal acceso rodado al Parador de Turismo "Monasterio de San Pedro de Villanueva", que es una seria amenaza, tanto para transeúntes como cicloturistas o conductores. Y es que hoy mismo, viernes, estuvo a punto de causar una desgracia en la carretera N-625 (antaño denominada León-Santander por Cangas de Onís), en término municipal de Parres.

"Se está cayendo poco a poco. Termina de caer una rama cuando pasaba un ciclista que, por muy poco se libró", comentó a LA NUEVA ESPAÑA una vecina, francamente preocupada por lo que podría llegar a ocurrir. "Que no esperan a que pase algo grave", añade esa mujer de Vega los Caseros, núcleo rural del concejo de Parres, aunque a poco más de dos kilómetros de distancia de la ciudad de Cangas de Onís. De momento, siguen a la espera de que los organismos competentes actúen antes de que sea demasiado tarde.

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Fechas atrás, usuarios de la senda conocida popularmente como "de Cascos", que une Prestín (Parres) con la zona de El Portazgo (Cangas de Onís) también ponían el grito en el cielo ante de la amenaza que presenta otro viejo árbol -en este caso un pino-, en las cercanías de la rotonda de Vega los Caseros (Parres), que en cualquier momento podría llegar a caer sobre ese transitado vial peatonal y, por supuesto, afectar de lleno al tráfico de la susodicha carretera N-625. Precisamente, en estos meses del nuevo año, operarios de Conservación acometieron el desbroce y limpieza de la susodicha senda, además de realizar algunas mejoras en la misma.

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Un álamo viejo y seco, seria amenaza en el puente "nuevu" de acceso a Villanueva, en las inmediaciones de la rotonda de Vega los Caseros (Parres)

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