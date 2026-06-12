Comienza la instalación de las cabinas de los nuevos aseos públicos de Ribadesella

Ribadesella contará a partir de los próximos días con tres aseos públicos. La colocación de las cabinas ya ha comenzado. Una grúa ha colocado el aseo que quedará ubicado en la calle Marqueses de Argüelles y seguirá con el del final del paseo de la Grúa. En breve se instalará el que quedará ubicado en la de la calle Avelina Cerra.

Serán de tres aseos públicos autolimpiables cuya instalación se culminará en las próximas semanas. La actuación asciende a un total de 137.290 euros más IVA, y está incluida dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino que se desarrolla en Ribadesella y que está financiado con fondos europeos Next Generation.

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La instalación de la cabina en la calle Marqueses de Argüelles. / A. R.

En las semanas previas se procedió a llevar a cabo los trabajos para dotar a cada una de las ubicaciones de conexión con los servicios de luz, agua y saneamiento, a la espera de la llegada de las cabinas y de la finalización de los remates que requiere la puesta en marcha. Los nuevos aseos de uso público incorporarán un sistema de autolimpieza y serán accesibles. Cada cabina incluirá una función para que se limpien y desinfecten automáticamente.