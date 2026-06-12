Doscientos participantes en el XV Cross Escolar Infantil de Cangas de Onís
Los ganadores fueron Emma González y Noel Díaz, en Segundo de Primaria y menores de 5 años; Isabella Fernández y Enzo Villarroel, en Tercero de Primaria y menores de 6 años
Alrededor de 200 niños y niñas, del Colegio de Educación Infantil y Primaria Reconquista, de Cangas de Onís, La Escuelina de 0 a 3 años, también de Cangas de Onís, y del Colegio Rural Agrupado Picos de Europa (Benia de Onís, Mestas de Con y San Juan de Beleño), participaron en la mañana de este viernes, 12 de junio, en la quinta edición del Cross Escolar Infantil, disputado en terrenos del campo Nuevo Santa Cruz-Manolo Chaso, bajo organización del Club Cangas de Onís Atletismo.
La jornada, con notable afluencia de familiares, además de una temperatura veraniega, resultó un éxito. La entrega de premios y obsequios contó con la presencia, entre otros, del concejal de Deportes, Agustín García. Los ganadores fueron los siguientes: Emma González y Noel Díaz, en Segundo de Primaria y menores de 5 años; Isabella Fernández y Enzo Villarroel, en Tercero de Primaria y menores de 6 años.
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