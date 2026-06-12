Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

Doscientos participantes en el XV Cross Escolar Infantil de Cangas de Onís

Los ganadores fueron Emma González y Noel Díaz, en Segundo de Primaria y menores de 5 años; Isabella Fernández y Enzo Villarroel, en Tercero de Primaria y menores de 6 años

El XV Cross Escolar Infantil de Cangas de Onís reúne a 200 participantes.

El XV Cross Escolar Infantil de Cangas de Onís reúne a 200 participantes.

Ver galería

El XV Cross Escolar Infantil de Cangas de Onís reúne a 200 participantes / J. M. Carbajal

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

Alrededor de 200 niños y niñas, del Colegio de Educación Infantil y Primaria Reconquista, de Cangas de Onís, La Escuelina de 0 a 3 años, también de Cangas de Onís, y del Colegio Rural Agrupado Picos de Europa (Benia de Onís, Mestas de Con y San Juan de Beleño), participaron en la mañana de este viernes, 12 de junio, en la quinta edición del Cross Escolar Infantil, disputado en terrenos del campo Nuevo Santa Cruz-Manolo Chaso, bajo organización del Club Cangas de Onís Atletismo.

La jornada, con notable afluencia de familiares, además de una temperatura veraniega, resultó un éxito. La entrega de premios y obsequios contó con la presencia, entre otros, del concejal de Deportes, Agustín García. Los ganadores fueron los siguientes: Emma González y Noel Díaz, en Segundo de Primaria y menores de 5 años; Isabella Fernández y Enzo Villarroel, en Tercero de Primaria y menores de 6 años.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para el set de dos almohadas más baratas del mercado: por solo 4,99 euros
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de pie de diseño en madera más potente del mercado: con 5 niveles de velocidad de alto rendimiento
  3. Multa de 200 euros después de rellenar el depósito con diésel tras la bajada de precio: la Guardia civil extrema la vigilancia
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de bádminton más barato del mercado: disponible por menos de 10 euros
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tostadora más potente y barata del mercado: con 8 niveles de ajuste y un soporte para panecillos integrado
  6. Cazado un conductor a 217 km/h en un tramo de 120 en Cangas del Narcea: la Guardia Civil intensifica los controles contra las carreras ilegales
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente aspiradora 2 en 1 que es la más barata del mercado: disponible por menos de 30 euros
  8. Revés para la DGT y reembolsos de 300 euros: devolución de las multas de velocidad tras la sentencia judicial

Macron y Carney celebran la alianza de Canadá y la UE frente a Trump: "Compartimos una visión común del mundo"

Macron y Carney celebran la alianza de Canadá y la UE frente a Trump: "Compartimos una visión común del mundo"

El PP denuncia el cambio unilateral del Pleno por el PSOE

El PP denuncia el cambio unilateral del Pleno por el PSOE

Los Humanitarios de Moreda celebran la solidaridad, la cultura asturiana y el apoyo a la sociedad en sus premios anuales

Los Humanitarios de Moreda celebran la solidaridad, la cultura asturiana y el apoyo a la sociedad en sus premios anuales

Lío en la graduación de un instituto en Castrillón: una discusión por el aforo limitado obliga a intervenir a la Policía Local

Lío en la graduación de un instituto en Castrillón: una discusión por el aforo limitado obliga a intervenir a la Policía Local

El transporte de la manguera que llevará agua a Amuesa

El transporte de la manguera que llevará agua a Amuesa

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla de acero inoxidable más barata del mercado: garantiza los mejores resultados culinarios

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla de acero inoxidable más barata del mercado: garantiza los mejores resultados culinarios

Más de ochenta jóvenes participan en una yincana de juegos tradiciones por la salud en La Corredoria

Más de ochenta jóvenes participan en una yincana de juegos tradiciones por la salud en La Corredoria

Avilés recupera el programa CASA, un servicio gratuito de información y asesoramiento en sexualidad para jóvenes

Avilés recupera el programa CASA, un servicio gratuito de información y asesoramiento en sexualidad para jóvenes
Tracking Pixel Contents