La Guardia Civil atrapa al "furtivo del paddle surf": 18 kilos de percebes en plena veda y sin licencia

La Guardia Civil ha investigado a un hombre de 33 años, vecino de la localidad cántabra de Ajo, como presunto autor de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por extraer 18,480 kilos de percebes cuando la recogida de esta especie permanece totalmente prohibida. El mariscador furtivo, que carecía de licencia profesional, fue sorprendido el pasado 31 de mayo en el islote conocido como Castro de Ballota, cerca de la localidad de Cue, en Llanes, después de acceder al peñasco en una tabla de paddle surf.

Efectivos del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de Panes se encontraban desplegados en la costa oriental asturiana en labores de prevención del furtivismo pesquero. Sobre las diez de la mañana, los agentes detectaron la presencia de tres jóvenes que, provistos de remos y sobre una tabla, se dirigían al pequeño islote. Desde el punto de vigilancia, los guardias civiles pudieron observar cómo uno de ellos comenzaba a arrancar percebes de las rocas, una actividad que el calendario normativo prohíbe expresamente desde el 1 de mayo.

Interceptados e identificados

Dos horas después, a las 12:15, los tres jóvenes desembarcaron en la playa de Ballota. En ese momento fueron interceptados e identificados. Todos ellos resultaron ser vecinos de Cantabria. Uno de los integrantes del grupo portaba una bolsa con 18,480 kilos de percebes y admitió ante los agentes que había sido él quien los había recolectado.

Los percebes inautados por los agentes. / Guardia Civil

La verificación posterior confirmó que el varón no disponía de licencia profesional de mariscador. La normativa pesquera vigente establece un cupo máximo de seis kilos de percebes por persona y día. La cantidad incautada supera en más de tres veces ese límite legal. A esta infracción cuantitativa se suma la comisión del marisqueo en periodo de veda, lo que agrava la presunta responsabilidad penal del investigado.

El marisco, a una residencia de ancianos

Ante los hechos, los agentes procedieron a la incautación del marisco. El producto decomisado fue entregado a una residencia de ancianos de Llanes, un destino habitual en este tipo de intervenciones cuando los alimentos decomisados se hallan en perfectas condiciones de consumo. El presunto furtivo fue citado para prestar declaración en calidad de investigado, trámite que se realizó el pasado miércoles 10 de junio.

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El pesaje de los percebes incautados al furtivo. / Guardia Civil

La actuación se enmarca dentro del Plan de Control Integral de Actividades Pesqueras que el Instituto Armado despliega para garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas marinos, proteger las áreas vulnerables y erradicar la pesca ilegal. Este plan incluye tanto labores de vigilancia en el mar como controles en tierra de las artes de pesca, las tallas mínimas de las capturas, la validez de las licencias y el respeto de los periodos de veda.