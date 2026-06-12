"La inversión en mantenimiento y reparación de vivienda pública se ha triplicado esta legislatura, hasta alcanzar los 7,6 millones", destaca Ovidio Zapico
El Consejero, la gerente de Vipasa, Marta Pulgar, y el alcalde de Peñamellera Baja, José Manuel Fernández, entregan tres llaves en Panes a sus nuevos adjudicatarios
El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha destacado este viernes en Panes (Peñamellera Baja) el "esfuerzo" realizado por el Gobierno de Asturias para mejorar y reforzar el parque público de vivienda, tras elevar la inversión en conservación, mantenimiento y reparación de 2,6 millones en 2022 hasta los 7,6 millones en 2026. Este incremento ha permitido intensificar las actuaciones de rehabilitación y puesta a punto de inmuebles públicos en toda Asturias.
Zapico, acompañado por la gerente de Viviendas del Principado de Asturias (Vipasa), Marta Pulgar, ha entregado hoy las llaves de tres viviendas públicas a sus nuevos inquilinos en Peñamellera Baja, en un acto en el que también ha participado el alcalde, José Manuel Fernández Díaz. El Consejero ha recordado que el Principado ha adjudicado 552 viviendas públicas en lo que va de legislatura, una cantidad que, a su juicio, refleja la apuesta del Ejecutivo autonómico por ampliar el acceso a una vivienda asequible y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones del parque residencial público.
"Apuesta firme y decidida"
“Este esfuerzo demuestra la apuesta firme y decidida del Gobierno de Asturias por mejorar el parque público de vivienda”, ha señalado Zapico. “Trabajamos para tener más parque público, pero también un parque público en mejores condiciones, donde las personas puedan vivir con dignidad, sin ningún tipo de estigma y con orgullo”, ha señalado.
Durante su intervención, el Consejero también ha recordado que “el acceso a una vivienda pública lleva aparejado el deber de cuidar adecuadamente los inmuebles y de favorecer una convivencia respetuosa entre vecinos, con el fin de preservar un patrimonio público que presta servicio al conjunto de la ciudadanía”.
Una vivienda vacía
Con la adjudicación de estas tres viviendas, el parque público autonómico en Peñamellera Baja pasa a tener 19 de sus 20 inmuebles ocupados. La única vivienda que permanece vacía requiere una actuación de reparación, que la Consejería se ha comprometido a analizar de forma inmediata para acometerla a la mayor brevedad posible y reincorporarla al parque residencial público.
Además, Zapico ha señalado que la Consejería estudiará la viabilidad técnica, de acuerdo con el decreto de habitabilidad, de acondicionar un bajo actualmente sin finalizar con el objetivo de habilitar tres nuevas viviendas públicas, tal y como ha solicitado el Alcalde.
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