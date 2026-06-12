Llanes aprueba por unanimidad 555.800 euros para inversiones y lanza una queja: "La burocracia nos come"

El Ayuntamiento de Llanes ha aprobado este viernes el estudio de viabilidad para la nueva concesión del servicio de la piscina municipal y una modificación de crédito de 555.800 euros destinada a diversas inversiones en el concejo. Fue en el transcurso de un pleno extraordinario, que arrancó con la toma de posesión de la nueva concejala de Vecinos por Llanes (VxLl), Vanesa Álvarez Muñoz, y que se desarrolló en el clima de tensión política habitual entre el equipo de gobierno y el Grupo Socialista, especialmente durante el debate sobre las cuentas municipales.

El punto relativo a la piscina municipal concitó el consenso técnico pero también algunas discrepancias. El estudio de viabilidad, elaborado por un auditor externo con el visto bueno del interventor municipal, permitirá ahora publicar el documento en el boletín oficial durante un mes antes de remitirlo al organismo competente para su supervisión.

Trámites administrativos complejos

El alcalde, Enrique Riestra, explicó que los trámites administrativos son complejos: "La burocracia nos come", aunque defendió la necesidad de los controles. El portavoz socialista, por su parte, dio la bienvenida a la nueva concejala y, acto seguido, planteó varias cuestiones sobre la gestión de las pistas de pádel, que hasta ahora compartían contrato con la piscina. El equipo de gobierno confirmó que se tramitarán por separado y que las pistas siguen gestionándose en régimen de prórroga por la actual concesionaria.

La toma de posesión de Vanesa Álvarez Muñoz. / R. D.

Uno de los puntos de fricción fue el cierre de la instalación durante un mes previsto en el estudio. La oposición socialista pidió estudiar alternativas para minimizar el impacto en los usuarios que acuden a diario por motivos de salud o rehabilitación. "Un paro de un mes puede ser un problema", señaló la socialista Arantxa Miguel, quien sugirió fraccionar el periodo en dos tramos de quince días. El Regidor respondió que se intentará "hacer lo menos gravoso posible para los usuarios" y aseguró que los pliegos incluirán la subrogación de los trabajadores, un extremo que quiso certificar en la sesión. El punto se aprobó con nueve votos a favor (VxLl y PP) y seis abstenciones (PSOE).

La salud del Consistorio

El segundo bloque del pleno fue una modificación de crédito por valor de 555.800 euros, financiada con el remanente líquido de tesorería. Las partidas incluyen 75.000 euros para alumbrado público, 70.000 para fiestas y festejos, 60.000 para reparación de caminos, 60.000 para deportes, 92.000 para inversiones en ganadería, 45.000 para las obras del Cinemar, entre otras. El Alcalde defendió la salud económica del Consistorio, que está "en otro punto diferente al de hace una década", en referencia a la capacidad de inversión actual comparada con la de la etapa de gobierno socialista.

El PSOE criticó duramente la ejecución presupuestaria del gobierno. Según los datos aportados por el portavoz socialista, Óscar Torre, a 20 de mayo solo se había ejecutado el 14% de las inversiones presupuestadas para este año, y en ejercicios anteriores los porcentajes rondaron el 9% o el 26%. "Un ayuntamiento no es un banco", afirmó, para añadir que los vecinos prefieren ver inversiones reales a remanentes millonarios.

Discusión política

Torre recordó además una larga lista de inversiones realizadas durante los gobiernos socialistas previos y acusó al actual equipo de haber abandonado "todo aquello que tenía que ver con el PSOE". El Alcalde replicó que el portavoz "prostituye los datos oficiales", que se apunta obras que no fueron de la cosecha socialista, y que se están realizando más obras que nunca.

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Los concejales de VxLl y PP, en el pleno de este viernes. / R. D.

El portavoz del PP, Juan Carlos Armas, intervino brevemente para rechazar las críticas vertidas por el PSOE en el pleno anterior sobre su actuación. Finalmente, la modificación de crédito salió adelante por unanimidad, ya que los concejales del PSOE votaron a favor "por responsabilidad con nuestros vecinos", aunque expresó sus dudas sobre la ejecución de las obras comprometidas.