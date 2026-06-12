Llanes destina 40.000 euros en ayudas provisionales para estudiantes que cursan estudios fuera del municipio

El Ayuntamiento de Llanes ha hecho pública la resolución provisional de las becas destinadas a los estudiantes del concejo que durante el curso 2025-2026 cursan estudios fuera del municipio, una convocatoria que nace con el objetivo de amortiguar los gastos de desplazamiento, alojamiento, manutención y material didáctico. Las ayudas, dotadas con un presupuesto total de 40.000 euros, se reparten a partes iguales entre dos líneas: 20.000 euros para estudios universitarios y otros 20.000 para ciclos formativos de grado medio y superior, además de enseñanzas de artes plásticas, diseño y deportivas, siempre que se impartan en centros públicos o concertados españoles.

La resolución provisional, publicada en la sede electrónica y el tablón de anuncios del consistorio, propone conceder la ayuda a 19 estudiantes universitarios y a 16 alumnos de Formación Profesional, todos ellos con puntuación suficiente según los baremos establecidos en las bases. Frente a estas 35 propuestas de concesión, figuran 11 solicitudes excluidas en la línea universitaria y 14 en la de FP.

Plazo de alegaciones

Las causas de exclusión responden, en el caso de los estudios superiores, al incumplimiento de requisitos recogidos en la base quinta: no estar matriculado en una universidad pública o concertada, no alcanzar el mínimo de 48 créditos superados en el curso anterior o superar la renta máxima anual de la unidad familiar. En la rama de Formación Profesional, los motivos incluyen el desistimiento del solicitante, la matriculación en un centro que no reúne la condición de público o concertado, o el incumplimiento de la presencialidad de los estudios.

El plazo para presentar alegaciones o aportar la documentación que se estime pertinente es de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la resolución, lo que fija como fecha límite el 24 de junio. El procedimiento se ajusta a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El propio Consistorio advierte, no obstante, que esta resolución provisional no crea derecho alguno a favor de las personas propuestas como beneficiarias, ya que será la resolución definitiva de concesión la que determine, en su caso, la asignación final de las ayudas.

Cursos presenciales

La convocatoria exige a los aspirantes estar matriculados en cursos presenciales de las formaciones citadas para el curso 2025-2026, que los centros sean españoles, públicos o concertados, y contar con el empadronamiento en Llanes al menos desde el 1 de enero de 2025. El equipo de gobierno municipal justifica la iniciativa en la dificultad geográfica que supone residir en uno de los extremos de Asturias, un condicionante que, según el consistorio, incrementa notablemente los costes para las familias llaniscas.

El Ayuntamiento asume estas ayudas ante lo que considera una insuficiencia de la administración autonómica, que es la competente en materia educativa, para dar una respuesta adecuada a las necesidades de los estudiantes del concejo.

Inacción de otras administraciones

El alcalde de Llanes, Enrique Riestra, ha señalado que “la situación de Llanes en una de las alas de la región implica para nuestros estudiantes importantes gastos en desplazamientos y alojamiento a la hora de realizar estudios superiores, lo que supone una dificultad añadida para las familias de nuestro concejo”. Riestra ha añadido que “aunque no es una competencia propia municipal, ante la inacción de otras administraciones frente a este problema, desde el Ayuntamiento de Llanes hemos decidido contribuir a que los estudiantes de nuestro concejo superen ese hándicap adicional que supone vivir en un extremo de Asturias”.

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La publicación de esta resolución provisional supone un nuevo paso en un proceso que, de confirmarse en su fase definitiva, permitirá al consistorio llanisco distribuir los 40.000 euros presupuestados entre aquellos solicitantes que cumplan con los requisitos y que hayan superado el baremo de puntuación. Quienes figuren ahora como excluidos o disconformes con la puntuación obtenida disponen de algo más de dos semanas para formular alegaciones, antes de que el Ayuntamiento dicte la resolución definitiva.