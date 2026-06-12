Paco Martínez Soliño recibe el premio "Amor al deporte": "Me enorgullece especialmente recibir este reconocimiento de una institución como el Centro Asturiano de Oviedo"

Francisco Martínez Soliño, alma mater del Club Oriente Atletismo (COA), entidad deportiva con sede en Bricia (Posada de Llanes), recogió en la tarde de ayer, jueves, el premio "Amor al Deporte" que le otorgó en Centro Asturiano de Oviedo (CAO), el cual preside el riosellano Gerardo Martínez Quesada, evento que tuvo lugar en el salón de actos del Club de Campo, en el marco de la Gala del Deporte del CAO-2026, en la capital carbayona.

"En primer lugar, quiero expresar mi gratitud al jurado y al Centro Asturiano de Oviedo por considerar que soy merecedor de este reconocimiento. Para mí es un verdadero honor recibir el Premio Amor al Deporte. También quiero acordarme del resto de candidatos, porque estoy seguro de que todos ellos desarrollan una labor digna de este premio. En el deporte hay muchas personas trabajando, muchas veces en silencio, y todas ellas merecen también nuestro reconocimiento", dijo en su discurso Paco Martínez.

"Emociona y da fuerzas para seguir"

"Quiero compartir este premio con mi mujer, con mi familia, con mis amigos y con todas las personas que han estado a mi lado durante todos estos años en el club. Nadie construye nada solo, y si hoy estoy aquí es también gracias a todos ellos. Me enorgullece especialmente recibir este reconocimiento de una institución como el Centro Asturiano de Oviedo, una entidad con una comunidad de casi 18.000 socios y con una apuesta tan decidida por el deporte, con una docena de especialidades deportivas", añadió el técnico.

"Que una institución así valore el trabajo que se hace desde un pequeño club es algo que emociona y que da fuerzas para seguir. El trabajo de un directivo de un club pequeño tiene que ser, ante todo, vocacional. Uno, cuando empieza en esto, no sabe muy bien a dónde le va a llevar la inercia. Simplemente se va implicando, va dedicando tiempo, esfuerzo y corazón, y cuando se quiere dar cuenta ya han pasado casi 30 años", apuntó.

Recuerdo para Las Lobas

"Durante todo este tiempo los trabajos que hemos llevado a cabo han sido innumerables. Esta misma semana todavía estuve recogiendo basura con un contenedor y fregando los vestuarios. Son trabajos que se hacen en silencio, que no se ven, pero que alguien tiene que hacer. Y en los clubes pequeños muchas veces nos toca hacer de todo. La gestión económica es otro de los trabajos que cada vez cuesta más. Cada temporada es un esfuerzo sacar adelante presupuestos, viajes, entrenamientos, material, competiciones y proyectos. Y en este punto quiero acordarme también de Las Lobas, que han logrado un difícil ascenso del que no van a poder disfrutar. Desde aquí les mando todo mi ánimo y mi reconocimiento", abundó Soliño.

"Recuerdo que un día un alcalde le dijo a un amigo mío, en tono despectivo: Paco solo sabe pedir, está todo el día pidiendo cosas. Pues yo, sinceramente, me lo tomo como un halago. Porque eso es lo que hacemos quienes estamos al frente de un club: pedir, insistir y pelear por mejorar. Mejorar nuestras instalaciones, mejorar las condiciones de nuestros entrenadores, mejorar las oportunidades de nuestros atletas y ofrecer cada día algo mejor a nuestros jóvenes", desveló en su alocución.

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"Una herramienta extraordinaria"

"Para terminar, quiero animar a todas esas personas que tienen inquietudes a que se involucren en proyectos deportivos, sociales o culturales que ayuden a mejorar la vida de los demás. El deporte es una herramienta extraordinaria para educar, para unir, para crear hábitos, para transmitir valores y para hacer comunidad. Y también quiero animar a las instituciones y a las empresas a que inviertan en deporte. Porque invertir en deporte no es un gasto. Invertir en deporte es invertir en salud, en juventud, en convivencia y en futuro. Muchas gracias de corazón por este reconocimiento", finalizó.