Rechazo vecinal a los chalés proyectados en primera línea de playa en La Isla (Colunga): "Para esto sí hay permisos"

La urbanización de chalés unifamiliares prevista junto a la playa de La Isla, en el concejo de Colunga, ha encendido el malestar de los vecinos, que sitúan el foco en un agravio comparativo: denuncian que para este proyecto se ha permitido una actuación que, a su juicio, no respeta las normas que sí se exigen con rigor en otros casos impulsados por particulares. El plan contempla 24 viviendas unifamiliares, en una parcela de 20.398 metros cuadrados situada en un paraje conocido como El Barrigón, una finca situada a pie de playa.

Ese es el eje de la protesta vecinal. Los residentes consultados aseguran que, mientras el Plan de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA) fija 500 metros de distancia a la costa para suelos rústicos no urbanizables, en esta finca se ha admitido una franja de solo 20 metros, una excepción que consideran incomprensible y que contrasta con lo aplicado en parcelas colindantes.

Sentencia firme

El Ayuntamiento de Colunga sostiene que el suelo es urbano por una sentencia firme de 2011, pero otras fuentes alegan que el terreno está afectado por el Plan territorial especial del suelo no urbanizable de costas (PESC) y no sería factible construir a esa distancia de la línea litoral.

"Construir eso es una burrada porque se han saltado todas las normas", resume Ricardo Fernández. El vecino sostiene además que "lo extraño" es "que hayan ganado ese juicio que les permite construir a 20 metros de la costa", y advierte del efecto que puede tener a partir de ahora: "Lo grave es que sienta un precedente para los que vengan detrás y quieran hacer lo mismo".

Condiciones "excepcionales"

Nieves Tirado introduce un matiz compartido por otros residentes: el problema no es levantar viviendas, sino hacerlo en unas condiciones que consideran excepcionales. "No me parece mal que se construyan viviendas que cumplan las normas, pero no pueden construir sin mejorar los servicios", que según señala presentan grandes deficiencias esa zona. En la misma línea de aplicación desigual de los criterios urbanísticos recuerda que "hay construcciones en proceso que están a 150 metros de la mar".

La queja vecinal se agrava, además, por el contraste con la respuesta municipal a asuntos cotidianos. En la zona existe una sensación extendida de abandono por problemas de alumbrado, limpieza y basura que, según los residentes, se intensifican en verano con el aumento de población.

Inactividad del Ayuntamiento

Ana Fernández resume ese malestar con una frase directa: "Hacen viviendas pero no hay servicios", antes de denunciar la "absoluta inactividad del Ayuntamiento para todo". Juliana Perea incide en esa misma idea con un reproche que los vecinos repiten como ejemplo del doble rasero que perciben: "Tardan tres años en darte permiso para poner un toldo, pero luego hacen estas cosas. Es una lástima".

La oposición a este desarrollo no es nueva. Varios vecinos presentaron alegaciones en 2023, sin éxito, al considerar que la modificación de las normas subsidiarias de planeamiento municipal que posibilita la urbanización vulneraba normas básicas de protección del litoral y consolidaba una excepción difícil de justificar.

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Azucena López explica el origen del proceso: "Ese plan lo aprobó un funcionario que ya se jubiló, nosotros presentamos alegaciones en 2023, pero nos dijeron que no había nada que hacer". La residente contrapone además la actuación en este expediente con otros asuntos enquistados en la localidad: "No arreglan la senda, porque afecta a la naturaleza, pero luego permiten construir a 20 metros del mar".