Rescatan en helicóptero, de una playa de Ribadesella, bloques de hasta 700 kilos con fósiles de un gran dinosaurio para exponerlos en el MUJA

El gran dinosaurio descubierto por un estudiante de Geología, Telmo Díaz, en los acantilados de la playa de Vega, en Ribadesella, sigue dando noticias. El equipo científico del Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) recuperó este jueves nuevo material fósil del saurópodo hallado en el yacimiento riosellano, una operación que requirió la intervención de un helicóptero del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), debido al enorme tamaño de las piezas y al difícil acceso al acantilado donde fueron localizados. Los trabajos fueron dirigidos por los investigadores del MUJA José Carlos García-Ramos, Laura Piñuela y Ángel García, y con ellos estuvieron, colaborando codo con codo, los especialistas Pablo Puerta y Oliver Rauhut.

La llegada de los fósiles por el aire, cargados en el helicóptero, hasta el jardín del museo fue todo un espectáculo. El director general de Acción Cultural y Normalización Llingüística, Antón García, se desplazó hasta Colunga para seguir la operación, y con él estuvieron también el alcalde de Colunga, José Ángel Toyos, y el propio García-Ramos.

Entre los materiales trasladados ayer hasta el MUJA destaca un gran bloque pétreo, de entre 600 y 700 kilogramos de peso, que contiene en su interior, fosilizados, varias costillas y huesos de la cadera del dinosaurio, protegidos por una cubierta de yeso.

También fueron recuperados otros bloques de menor tamaño, de algo menos de 500 kilos en este caso, con nuevas costillas y alguna vértebra del ejemplar.

La operación fue calificada por los técnicos como "excepcional", tanto por el valor científico de los restos como las complejas condiciones de acceso del yacimiento, que está situado en una zona especialmente escarpada de los acantilados de la costa oriental asturiana.

La de este jueves es una de las actuaciones enmarcadas en la tercera campaña de excavación en ese área, en la que participan, además de los investigadores antes citados, Pablo Puerta, del Museo de Trelew, en Argentina, reconocido especialista en excavación y recuperación de fósiles, y Oliver Rauhut, experto en dinosaurios y responsable de la sección de vertebrados no mamíferos de la Colección Estatal de Paleontología y Geología de Baviera.

Los trabajos en el yacimientos continuarán durante los próximos meses con la preparación y estudio de los materiales recuperados. Los investigadores estiman que el dinosaurio, un saurópodo cuadrúpedo y herbívoro, tenía unos 20 metros de longitud.

Desde que empezaron las excavaciones en el yacimiento, promovidas por la Consejería de Cultura ya, se han recuperado vértebras de la cola, el sacro y la región dorsal del animal, una escápula, un pubis, ambos isquiones, varias costillas y cuatro chevrones.

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La Consejería de Cultura presentó a principios de este mes de junio una campaña para que, más allá del nombre científico que el saurópodo de Ribadesella reciba, sean los visitantes del MUJA los que pongan nombre al colosal ejemplar. Podrán depositar sus sugerencias en el buzón habilitado con ese propósito hasta el 30 de diciembre de 2026. El museo también ofrecerá materiales de dibujo a su público infantil para que puedan dibujar cómo imaginan al extraordinario ejemplar. n