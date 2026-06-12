Vigilancia y salvamento en las playas de Llanes: 53 socorristas desde este sábado hasta el 8 de septiembre

El Ayuntamiento de Llanes pondrá en marcha este sábado, 13 de junio, el dispositivo de vigilancia y salvamento en las playas del concejo, un operativo que se prolongará hasta el 8 de septiembre y que movilizará a 53 efectivos. El presupuesto destinado a este servicio asciende a 455.557,86 euros, según las cuentas municipales.

La plantilla del plan de salvamento está compuesta por 46 socorristas, seis lancheros socorristas y un coordinador de proyecto. De los socorristas, dos ejercerán además como coordinadores locales. La contratación del personal se ha canalizado a través de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), tal como detalla el Consistorio.

Vigilancia personal

Las playas que dispondrán de socorrista durante la temporada alta son Cuevas del Mar, San Antolín (Beón), Torimbia, Toranda, Barru, Borizu, Palombina, San Martín (Portiellu), Poo, El Sablón, Toró, Ballota, Andrín y Vidiago (Bretones). En total, 14 arenales del litoral llanisco contarán con vigilancia presencial.

El horario de atención será de 11:30 a 19:00 horas, de lunes a domingo, con una excepción. Las playas que ostentan el distintivo Q de Calidad, Palombina y Toró, alargarán su servicio hasta las 19:30 horas. El resto de los arenales mantendrá el horario general durante toda la temporada.

"Prudencia y responsabilidad"

La concejala de Playas, Priscila Alonso, ha señalado que ya está todo a punto para el comienzo de la temporada y ha apelado a "la prudencia y responsabilidad de los usuarios de nuestros arenales". Alonso ha recordado, además, que este año «veinte de los arenales llaniscos, entre ellos todos los que cuentan con socorristas, se suman a la campaña “Playas sin humo”».

Las funciones del equipo de salvamento abarcan desde la vigilancia continua en la zona de baño hasta el socorrismo y la primera atención sanitaria. También colaborarán en la búsqueda de personas desaparecidas, informarán sobre el estado del mar y los recursos disponibles, y prestarán ayuda en los baños a las personas con discapacidad en las playas habilitadas al efecto.

Competencias de los socorristas

Entre sus competencias figura asimismo la señalización de las zonas de baño, que podrá modificarse si las condiciones meteorológicas u otras circunstancias lo aconsejan. Los socorristas velarán por la conservación de las señales y del material destinado a la prevención, el salvamento y el transporte de accidentados. También deberán informar a los usuarios de embarcaciones a motor y a los practicantes de surf, kayak o paddle surf de que sus entradas y salidas deben realizarse por las zonas varadas, ya que queda prohibida su práctica cerca de la orilla y de las áreas de baño.

El equipo de salvamento se ocupará, igualmente, de la apertura y cierre de los baños públicos al inicio y término de su jornada laboral. En las playas con distintivo de calidad u otras certificaciones, vigilarán el cumplimiento de los requisitos exigidos. Por último, deberán comunicar a los agentes de la autoridad la comisión de actos prohibidos, aportando los informes oportunos.

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Pieza clave para la seguridad

El dispositivo estival que arranca este fin de semana supone, por tanto, un despliegue que no se limita a la mera vigilancia. La combinación de tareas preventivas, asistenciales y de ordenación del baño convierte a estos 53 profesionales en una pieza clave para la seguridad de los miles de visitantes que cada verano se acercan a las playas de Llanes. La inclusión de veinte arenales en la campaña para reducir el humo del tabaco añade, esta temporada, un objetivo adicional a la labor cotidiana de los socorristas.