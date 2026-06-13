Una manguera de tres kilómetros llevará por fin el agua a la majada de Amuesa, en el corazón del parque nacional de los Picos de Europa

El Ayuntamiento de Cabrales transportó ayer el material necesario para llevar agua a la majada de Amuesa, en el corazón del parque nacional de los Picos de Europa. "Hemos cumplido", destacó el alcalde, Jose Sánchez (PSOE). Ahora son los ganaderos quienes deben dar el siguiente paso, ya que se han comprometido a asumir la instalación de la nueva traída.

Son tres kilómetros de manguera los que el equipo de gobierno ha trasladado hasta la fuente en la que se captará el agua para llevarla hasta Amuesa. El Regidor ya había cerrado el traslado del material con la empresa de helicópteros que finalmente realizó el porte hace tiempo, pero no se pudo realizar hasta ayer por distintas razones: disponibilidad de la empresa, meteorología…

Años de reclamaciones

Los ganaderos de la zona llevaban varios años reclamando una solución para la majada de Amuesa, donde no hay agua potable. Una protesta, el pasado 27 de mayo, se saldó con un acuerdo entre ganaderos y Ayuntamiento para ejecutar la nueva traída desde una fuente situada a algo más de dos kilómetros de distancia.

El transporte de la manguera que llevará agua a Amuesa / Rafa Mier

El Consistorio se comprometió entonces a aportar el material y a subirlo entre el 8 y el 15 de este mes, mientras que los ganaderos pondrán la mano de obra para resolver una situación que amenaza con obligar a bajar las reses del puerto apenas unas semanas después de haberlas subido y, en consecuencia, perder ayudas públicas.

Los ganaderos registraron durante la concentración un escrito en el Ayuntamiento, que leyó el coordinador general de URA, Borja Fernández. En el documento, se denunciaba la "grave problemática" derivada de la falta de agua en Amuesa y cargaba contra la "dejadez absoluta" de las administraciones implicadas. La solución pactada entonces pasa por instalar una nueva conducción.

Un grave problema

El principal afectado es Guillermo Echizarreta Mier, que subió el ganado hace poco menos de un mes a Amuesa y que ve en este compromiso una solución a un grave problema. Echizarreta, no obstante, plantea una actuación de mayor alcance para el futuro: construir una balsa similar a la que existe en la sierra del Cuera. Esta posibilidad, además de favorecer a los ganaderos, serviría como punto de carga de agua para afrontar incendios.

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La manguera llega justo a tiempo para evitar males mayores, ya que los ganaderos habían calculado que sin agua el ganado debería abandonar Amuesa en torno al 15 o el 20 de este mes. El ganado debe permanecer un mínimo de tres meses en el puerto para tener derecho a algunas ayudas públicas. Además, comprometería la alimentación del ganado, ya que tendrían que pastar en prados reservados para ser segados en invierno, lo que a su vez obligaría a comprar cebada, como ya ocurrió el año pasado.