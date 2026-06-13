San Antoniu multitudinario (y sofocante, por encima de 30 grados) en Cangas de Onís

Cangas de Onís vivió un día de San Antoniu multitudinario, además, con una temperatura netamente veraniega, con termómetros superando los 30 grados a primeras horas de la tarde, y con más de un millar de mozos y moces luciendo el traje regional (aldeana y porruano) en tan señala fecha. Y es que a las 9.00 horas, una tanda de voladores anunciaban al respetable el "día grande" de los festejos y, con ello, cientos de cangueses, de todas las edades, oriundos y forasteros, celebraron por todo lo alto y con un ambiente entrañable, a la vez que emotivo, por los recuerdos que conlleva para las familias que han perdido seres queridos, al santo patrón.

Bajo los sones de la Bandina Tradicional Bricial, de Cangas de Onís, después de la misa matinal en la susodicha capilla, se procedió, mientras otra tanda de voladoras rompía el cielo azul cangués, a descender en procesión a San Antoniu hasta la iglesia parroquial de Santa María de la Asunción, donde se oficiaría la misa solemne. Tuvo lugar a las 12.00 horas, con el templo a rebosar de fieles y devotos, predicada por el párroco Diego Macías Alonso.

"San Antonio es uno de los santos más populares del mundo. Su mensaje y enseñanza son reflejo de las palabras y obras de Cristo. Y la vida de San Antonio se convirtió para toda la historia en un reflejo de aquello que él pudo contemplar en el divino niño. Para los devotos de San Antonio, y en particular para los de Cangas de Onís, este santo se convierte en un horizonte donde nosotros podemos vislumbrar las huellas por las que tenemos que hacer nuestra vida", dijo en párroco en el transcurso de la homilía.

La reina de San Antoniu, Isabel Pérez Martínez-Cué y sus damas de honor, Irene Pérez Zaragoza y Carmen de Paz González, que hace escasas fechas acaban de finalizar sus estudios de Bachillerato en el IES Rey Pelayo de Cangas de Onís y también aprobaron la PAU, destacaban con sus bandas conmemorativas a lo largo de todo el recorrido de la procesión. La misa solemne estuvo cantada por el Coro Mixto Ramón A. Prada, bajo la dirección de Roberto Carlos Norniella Pintado, que interpretó una parte de la Pontifical de Lorenzo Perosi.

Una vez más, San Antoniu, propició que algunos cangueses repartidos por el mundo y de diversos puntos del país (Madrid, Zaragoza,...) pudiesen retornar por unos días a la tierrina para celebrar la onomástica del 13 de junio. La procesión del santo patrón resultó espectacular y esplendorosa, liderada por las hijas de ‘Fifi la Peluquera’, con centenares de chicos y chicas, padres, hijos y abuelos, con vestimenta regional, en la que también estuvieron el alcalde José Manuel González Castro; y varios ediles cangueses; la pregonera de esta edición, Rebeca Santamaría Fernández; Álvaro Queipo Somoano, presidente del PP de Asturias; José Manuel Felgueres Abad y Adrián Pumares Suárez, entre otros.

Ofrendas

Los vecinos de la calle San Pelayo, liderados por José Luis Garcia, “Fifu”, ofrendaron el siempre impresionante ramu, petado de panes y con llamativa decoración floral. Fue danzarín, como no podía ser de otra manera, aunque en la memoria de muchos cangueses estaba Celsín “el de La Sifonería”, uno de los destacados impulsores de actividades culturales. Otro ramo fue ofrecido por la familia de María José Fernández González, quien se recupera de una enfermedad; otro, y por primera vez, de los vecinos de la Carretera Cañu; otro, de Ángel Fuente Cardín -promigénito del recordado Pedro Fuente, "el Mole"-, presidente de la Peña “Los Botijos”, y sus amigos; y otro más de un grupo de chavales liderados por Pedro González Martínez.

También se procedió a la subasta, a cargo de Iván Ania, de varias docenas de huevos caseros y exquisitos quesos artesanos, de la variedad Gamonéu del Valle, elaborados en Onao (Cangas de Onís). Una de las piezas de queso, de 5 kilos, fue adquirida, al unísono, por Antonio Longo Ferrero, “el Chapi”, y Mamem González Llerandi, quienes desembolsaron 350 euros. Por su parte, los tres grandes roscones de pan se los llevó Fredi García Fernández, propietario del restaurante-parrilla-sidrería “La Madreñería”, previo abono de 160 euros.

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