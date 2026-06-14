Parres recuerda con el "stolperstein" número 100 de Asturias a su vecino de La Vita, Manuel Cueto

Parres rindió este domingo homenaje a Manuel Cueto Pérez, vecino deportado a los campos de concentración nazis, con la colocación de una stolperstein en la plaza de La Peruyal de Arriondas. El acto reunió a la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado; al coordinador de IU Asturias Ovidio Zapico; al concejal parragués Víctor Rodríguez Caldevilla; a varios integrantes del Grupo Deportados Asturias y a una decena de vecinos que acompañaron en el acto de homenaje. La pieza instalada es, además, la número 100 instalada en Asturias en lo que va de legislatura.

José Luis Villaverde, del Grupo Deportados Asturias, repasó la biografía de Manuel Cueto, nacido en La Vita, en Parres, el 25 de octubre de 1918. Agricultor de profesión, fue uno de los pasajeros del convoy de los 927, que partió de Angulema el 20 de agosto de 1940 con destino a Mauthausen. Allí recibió el número 3887 y, más tarde, fue trasladado a Gusen, donde fue registrado con el 9163 y murió el 5 de noviembre de 1942. Tras el acto oficial, Villaverde anunció además, que había logrado contactar con dos familiares del homenajeado, de los que no se tenía constancia hasta ahora.

Parres coloca su stolperstein en memoria de Manuel Cueto Pérez / M .T .N.

La directora general de Memoria Democrática destacó "la importancia de mantener presente en nuestras calles la memoria de estas personas que tuvieron el compromiso de conseguir una sociedad más justa e igualitaria" y añadió que "esta historia es una historia de valores, que afianza la democracia y es importante que se conozca". Por su parte, Zapico elogió "la meticulosidad de la asociación para rescatar la memoria de 193 personas que defendieron la libertad y la democracia" y recordó que "aún quedan 47 stolperstein por colocar".

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Lugar simbólico

El concejal Víctor Rodríguez Caldevilla señaló que "estos actos no devuelven la vida a estas personas, pero sí les devuelven la dignidad y la memoria". Explicó además que la plaza de La Peruyal fue elegida por su valor simbólico, ya que es uno de los espacios más emblemáticos de Arriondas y el origen de la villa. También influyó su proximidad a la antigua tienda Men's, propiedad de Fidel García Larrea, vecino de Parres y activista de la memoria fallecido recientemente, cuya figura se quiso recordar también con este homenaje.