Un pueblo en pie para agradecer a su médico: "Alguien que dedicó tantas horas a la salud de la gente de Colunga merecía este reconocimiento"

Más de un centenar de vecinos de Colunga se reunieron este sábado en el restaurante Vista Alegre para rendir homenaje al doctor Carlos Santos Fernández de la Reguera, conocido como Don Carlos, jubilado el pasado mes de diciembre tras casi 40 años como médico de familia en la localidad, donde ejercía desde 1987.

El acto estuvo promovido por la Mesa de la Salud de Colunga, con la participación de la Asociación Mayores de Colunga, la Asociación de Vecinos de Lué, la Asociación Carrerines por Colunga y la Asociación Vecinal Fomento de Libardón. A la cita asistió también el alcalde de Colunga, José Ángel Toyos Cayado, en una velada que reunió a vecinos de distintas generaciones que quisieron agradecer al facultativo sus años de dedicación al concejo.

Ubaldino Martínez, de Carrerines por Colunga, fue el encargado de abrir el homenaje agradeciendo la participación de todos los vecinos. En su intervención, destacó “la persona sobre el médico” asegurando que "alguien que dedicó tantas horas a la salud de la gente de Colunga" merecía este reconocimiento. También resumió el vínculo que el médico mantuvo con varias generaciones de pacientes.

Recuerdos

Tras esas palabras, se abrió un turno de intervenciones en el que afloraron agradecimientos, y recuerdo para los que ya no están arrancando la emoción de los asistentes. Durante la espicha previa, todos coincidían en subrayar que, más allá del conocimiento médico, echaban de menos la proximidad que Don Carlos transmitía en la consulta y la seguridad que eso les hacía sentir.

Una vecina resumía bien esa sensación: "Ibas a contarle media vida, pero sabías que la otra media ya la sabía". La frase condensó el sentir de buena parte de los presentes, que evocaron una manera de ejercer la medicina marcada por el conocimiento cercano del paciente y de su contexto.

El propio homenajeado tomó la palabra para agradecer el cariño recibido. Uno de los momentos centrales de la noche fue la entrega de una placa conmemorativa al homenajeado y varios obsequios, además de un ramo de flores para Zaza, compañera del médico en una vida compartida en Colunga desde la llegada del matrimonio al concejo.

Música

La nota musical de la celebración corrió a cargo del gaitero Miguel Alonso y de la violista de la OSPA Anola González Morejón. La intérprete ofreció "Asturias patria querida", para deleite de los asistentes, en una velada desarrollada en un ambiente distendido y cargado de afecto.

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El homenaje dejó patente el cariño que Colunga guarda al médico que cuidó de varias generaciones durante casi cuatro décadas. El pueblo quiso dejarle claro al doctor que, además de los conocimientos médicos, la cercanía y la confianza también curan.