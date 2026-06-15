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Arranca el servicio de socorrismo y salvamento en las playas de Santa Marina y Vega

En La Atalaya habrá dos socorristas cada día entre el 1 de julio y el 30 de agosto

Equipo de socorrismo junto al concejal de playas de Ribadesella

Equipo de socorrismo junto al concejal de playas de Ribadesella / Cedida a LNE

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María Terente Nicieza

Ribadesella

El servicio de socorrismo y salvamento ya funciona desde este lunes en las playas riosellanas de Santa Marina y Vega, donde permanecerá operativo hasta el 15 de septiembre. El dispositivo comenzó a las 11.30 horas y estará atendido este verano por un equipo de 29 personas.

El servicio prestará cobertura diaria en horario de 11.30 a 19.30 horas en Santa Marina y Vega. En la playa de La Atalaya, el operativo se activará entre el 1 de julio y el 30 de agosto, con servicio de 12.00 a 19.00 horas y dos socorristas cada jornada.

Despliegue

El equipo estará formado por 24 socorristas, tres lancheros, un responsable de proyecto y un coordinador. A ese despliegue se suman medios de apoyo como una moto de agua y una lancha motora para reforzar las labores de vigilancia y rescate.

En cuanto al reparto por arenales, habrá siete socorristas en Vega y otros siete en Santa Marina, además de los dos efectivos previstos para La Atalaya durante los meses de julio y agosto.

Segundo verano con la FACC

Será el segundo verano consecutivo en el que este servicio se preste a través de la Federación Asturiana de Concejos. El coste del dispositivo asciende a 279.039 euros para el Ayuntamiento de Ribadesella.

Noticias relacionadas

El concejal de Playas del Ayuntamiento de Ribadesella asistió al inicio del servicio en Santa Marina y subrayó la importancia de la prevención en los arenales del concejo. "La seguridad en las playas es algo fundamental", señaló, al tiempo que apeló a seguir las recomendaciones del equipo de socorrismo y salvamento.

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