Arranca el servicio de socorrismo y salvamento en las playas de Santa Marina y Vega
En La Atalaya habrá dos socorristas cada día entre el 1 de julio y el 30 de agosto
María Terente Nicieza
El servicio de socorrismo y salvamento ya funciona desde este lunes en las playas riosellanas de Santa Marina y Vega, donde permanecerá operativo hasta el 15 de septiembre. El dispositivo comenzó a las 11.30 horas y estará atendido este verano por un equipo de 29 personas.
El servicio prestará cobertura diaria en horario de 11.30 a 19.30 horas en Santa Marina y Vega. En la playa de La Atalaya, el operativo se activará entre el 1 de julio y el 30 de agosto, con servicio de 12.00 a 19.00 horas y dos socorristas cada jornada.
Despliegue
El equipo estará formado por 24 socorristas, tres lancheros, un responsable de proyecto y un coordinador. A ese despliegue se suman medios de apoyo como una moto de agua y una lancha motora para reforzar las labores de vigilancia y rescate.
En cuanto al reparto por arenales, habrá siete socorristas en Vega y otros siete en Santa Marina, además de los dos efectivos previstos para La Atalaya durante los meses de julio y agosto.
Segundo verano con la FACC
Será el segundo verano consecutivo en el que este servicio se preste a través de la Federación Asturiana de Concejos. El coste del dispositivo asciende a 279.039 euros para el Ayuntamiento de Ribadesella.
El concejal de Playas del Ayuntamiento de Ribadesella asistió al inicio del servicio en Santa Marina y subrayó la importancia de la prevención en los arenales del concejo. "La seguridad en las playas es algo fundamental", señaló, al tiempo que apeló a seguir las recomendaciones del equipo de socorrismo y salvamento.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los potentes auriculares inalámbricos más baratos del mercado: disponibles por menos de 20 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera italiana más barata del mercado: disponible por 9,99 euros
- Conmoción en Oviedo por la muerte a los 32 años del empresario Nacho Montes
- Multado con 200 euros por conducir con la baliza v-16 pero no llevar en el maletero el elemento mecánico circular obligatorio en caso de accidente: la Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente altavoz inalámbrico más barato del mercado: de estética retro y perfecto para llevar a cualquier parte
- Fallece un hombre de 44 años al precipitarse desde 20 metros en una conocida senda de Oviedo
- Buenas noticas para los conductores con etiqueta B: el Supremo termina con las Zonas Bajas en Emisiones (ZBE)
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de jardín de 4 piezas más barato del mercado: gran comodidad de asiento gracias a la agradable tapicería textil de soporte