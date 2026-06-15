Cangas de Onís ya puede darse un chapuzón en su piscina municipal

Cangas de Onís acaba de dar el pistoletazo oficial a la temporada estival con la apertura de la piscina municipal, asentada sobre terrenos del antiguo campo de fútbol Santa Cruz, cerca del nuevo edificio del Instituto de Educación Secundaria Rey Pelayo y, por supuesto, a escasos metros de distancia de la vetusta ermita de Santa Cruz.

La gestión de la instalación deportiva correrá a cargo de la empresa Salta y como novedad, con respecto a veranos anteriores, también se encargará el tratamiento y mantenimiento del agua de los vasos. La campaña veraniega se dilatará hasta el próximo 15 de septiembre, ofertando cursos de natación durante los meses de julio y agosto.

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El primer día de apertura contó con la asistencia del concejal de Deportes, Agustín García; el director-gerente del Patronato Deportivo Municipal cangués, José María Prieto Moro; y responsables de la nueva firma gestora de la susodicha piscina municipal.