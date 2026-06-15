El PSOE de Llanes reivindica la iniciativa de las ayudas a estudiantes

El PSOE de Llanes ha reivindicado la autoría de las ayudas municipales para estudiantes que cursan estudios fuera del concejo y ha pedido al Ayuntamiento que agilice las próximas convocatorias para que las familias conozcan con más antelación si contarán con ese apoyo.

El portavoz municipal socialista, Óscar Torre, recordó que la medida fue impulsada por su grupo y aprobada por unanimidad en el Pleno de enero de 2024, después de que el alcalde, Enrique Riestra, vinculase la puesta en marcha de estas becas a la "inacción" de otras administraciones.

Cruce de versiones

Torre cuestionó que el regidor presente ahora estas ayudas como una respuesta propia del Ayuntamiento ante la falta de apoyo institucional, cuando, según defendió, la propuesta partió del grupo socialista.

"Nos sorprende que el alcalde presente ahora esta ayuda como una respuesta propia ante la falta de apoyo de otras administraciones, cuando la realidad es que fue una propuesta del PSOE", afirmó el portavoz socialista.

Ayudas y contexto

El edil también rechazó que los estudiantes asturianos estén desatendidos en materia educativa y sostuvo que el Gobierno de Asturias está impulsando medidas para facilitar el acceso a la universidad.

"El Gobierno de Asturias está impulsando medidas para garantizar el acceso a la universidad y se ha convertido en un referente nacional con la implantación de la matrícula gratuita en los estudios universitarios. Una medida que se extenderá el próximo curso y que contará con una inversión de 4,2 millones de euros", señaló Torre.

El portavoz socialista recordó además que existen becas del Ministerio de Educación, ayudas autonómicas para estudiantes de máster, programas específicos como las ayudas complementarias Erasmus y exenciones para colectivos como estudiantes con discapacidad, familias numerosas, víctimas de violencia de género o víctimas del terrorismo.

"Lo que demuestra todo esto es que las administraciones pueden y deben colaborar. El Ayuntamiento tiene un papel importante apoyando a los estudiantes de Llanes, pero no puede utilizar esta ayuda para lanzar un mensaje de abandono por parte de otras instituciones", indicó.

Próximas convocatorias

El PSOE valoró de forma positiva que la convocatoria haya salido adelante, aunque reclamó más rapidez en la tramitación de las siguientes ayudas para evitar demoras que dificulten la planificación del curso.

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"Estamos contentos y orgullosos de que nuestra iniciativa sea ya una realidad, pero pedimos al equipo de gobierno que no espere hasta junio de 2027 para resolver las próximas ayudas. Los estudiantes necesitan saber con tiempo si cuentan con este apoyo para poder organizar sus estudios y sus gastos", concluyó Óscar Torre.