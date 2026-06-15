Retorna la "Gran Joguera Flotante" de Villanueva, en aguas del río Sella, tras casi dos décadas de ausencia
Toño Gutiérrez Meré se encargará de prenderla el próximo 27 de junio, a medianoche
La nueva y entusiasta comisión de fiestas de San Pedro de Villanueva, en Cangas de Onís, ha decido otorgar el honor de encender la XLIV Gran Joguera Flotante al corredor Toño Gutiérrez Meré, destacado por ser el único en finalizar las 22 ediciones de La Travesera Integral Picos de Europa y un querido vecino de Vega los Caseros (Parres). Se trata de unos de los eventos más tradicionales de la cuenca del Sella y que este 2026 retorna al calendario festivo de la comarca tras nada menos que diecisiete años de ausencia.
La cita será el 27 de junio, a las 00.00 horas, en una noche mágica en la que la "joguera" surcará las aguas del sella pasando por los puentes "vieyu" y "nuevu", mientras la pirotecnia ilumina el cielo de Villanueva y Vega los Caseros.
Cabe recordar que el pasado sábado, 13 de junio, en la vigésima segunda edición de La Travesera Integral Picos de Europa,Toño Gutiérrez Meré (GM Ensidesa-Gijón) se clasificó en el puesto 186, así como quinto en su respectiva categoría veterano C, tras completar el duro y exigente itinerario en 19 horas 35 minutos y 41 segundos. Ha participado en veintidós participaciones y las veintidós las finalizó.
Esta prueba, de 74 kilómetros de recorrido (y más de 6.500 metros de desnivel positivo), tiene salida en El Repelao de Covadonga (Cangas de Onís) y arco de meta localizado en Arenas de Cabrales. En la última edición contó con 450 corredores inscritos, siendo protagonista en esta ocasión el sofocante calor en las horas centrales de la jornada.
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