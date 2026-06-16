Patrimonio allana la reforma del Casino de Llanes y abre la vía BIC para la casa del Marqués de Aledo

El Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias dio ayer un paso relevante para dos inmuebles singulares del oriente al informar favorablemente del proyecto de rehabilitación del Casino de Llanes e iniciar los trámites para declarar Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento, la Casa del Marqués de Aledo, en Ribadesella. El acuerdo relativo al edificio llanisco concentra buena parte de la atención por el deterioro que arrastra desde hace años y por la larga espera en torno a una actuación considerada prioritaria en la villa.

Patrimonio

En el caso del Casino, el visto bueno tiene especial relevancia porque se trata de un inmueble ya declarado BIC, cuya protección obliga a ajustar cualquier intervención a criterios estrictos de conservación. El pleno de Patrimonio ha informado favorablemente una actuación que incluye la reparación de cubiertas, la mejora del aislamiento, la restauración de elementos interiores y la adaptación en materia de accesibilidad, todo ello con condiciones específicas para garantizar el respeto a sus valores patrimoniales. La decisión supone desbloquear un trámite clave para abordar la recuperación de uno de los edificios más emblemáticos del centro de Llanes.

Hoja de ruta

La rehabilitación llega a esta fase después de varios anuncios y movimientos presupuestarios del Ayuntamiento para intentar encarrilar una obra largamente demandada. En marzo de 2023, el Consistorio incluyó el Casino en un paquete de reforma de edificios emblemáticos y le reservó una partida de 390.000 euros, con un proyecto básico que nunca llegó a acometerse debido a que el inmueble presentaba daños que requerían un proyecto de rehabilitación integral. El pasado mes de abril, la esperada intervención parecía más cerca con una nueva partida de 700.000 euros y un anteproyecto global, con una primera actuación pensada para frenar el avance del deterioro del inmueble.

Superado ya el trámite de Patrimonio, el Ayuntamiento afronta ahora la redacción del proyecto de ejecución y del pliego técnico para licitar la actuación. "La obra, si todo va bien, empezará después del verano", prevé el alcalde Enrique Riestra.

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Santa Marina

El segundo acuerdo adoptado por Patrimonio afecta a la Casa del Marqués de Aledo, para la que se ha acordado iniciar los trámites de declaración como BIC en la categoría de Monumento. El inmueble, construido en 1920 en la colonia de Santa Marina, destaca como ejemplo de la arquitectura residencial del primer tercio del siglo XX en Asturias y sobresale por la singular influencia de las Casas de la Pradera de Frank Lloyd Wright. La vivienda fue proyectada en 1919 por los arquitectos Manuel del Busto Lomas y Juan Manuel del Busto Manchobas para Ignacio Herrero Collantes, marqués de Aledo.