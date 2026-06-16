Preocupación en Ponga por el peligro del desprendimiento de piedras sobre la calzada en la zona del Desfiladero de los Beyos
La situación, que no es nueva, se complica con la llegada del verano por el aumento del tráfico
Enorme preocupación entre conductores, moteros y cicloturistas que transitan por la carretera N-625, antaño conocida como León-Santander por Cangas de Onís, por los continuos desprendimientos de piedras sobre la calzada en la zona del Desfiladero de los Beyos, más concretamente en términos municipales de Ponga, donde también causa sonrojo el estado que presentan algunos "quitamiedos".
Una situación que no es nueva, sino todo lo contrario, pero que conlleva mucho peligro y más cuando el incremento de la circulación es bien patente a estas alturas del año, a las puertas del inicio de la temporada veraniega. La carretera, principal vía de comunicación del suroriente del Principado de Asturias con la limítrofe comunidad autónoma de Castilla y León, presenta algunos tramos concretos francamente peligrosos ante esas constantes caída de piedras. Cabe precisar que existen señales verticales que lo indican.
El pasado mes de abril, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ejecutó obras de rehabilitación del firme en la susodicha carretera N-625 entre los kilómetros 148 y 154,4, en término municipal de Cangas de Onís. Esas obras, ya ejecutadas, contaron con un presupuesto de 1,43 millones de euros (IVA incluido), con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
La actuación se enmarcaba en el Programa de Firmes Sostenibles EFAPAVES, cuyos objetivos son potenciar la economía circular mediante la reutilización del asfalto recuperado, mejorar la eficiencia energética de los procesos de fabricación mediante la reducción de temperaturas y reducir las necesidades de transporte de materiales mediante técnicas de reutilización. Todos estos objetivos contribuyen a la descarbonización y a la sostenibilidad del transporte.
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