Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

Ribadesella refuerza su Policía Local con cinco auxiliares para el verano

El municipio contará hasta mediados de septiembre con quince agentes para afrontar el aumento de población y actividad de la temporada alta

Los nuevos agentes junto al alcalde Paulo García y el subinspector José María Núñez

Los nuevos agentes junto al alcalde Paulo García y el subinspector José María Núñez / Ayuntamiento de Ribadesella

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

María Terente Nicieza

Ribadesella

Ribadesella incorporó este martes cinco auxiliares a la plantilla de la Policía Local para reforzar el servicio durante la temporada estival. Los nuevos agentes desempeñarán sus funciones durante tres meses, desde el 16 de junio hasta el 15 de septiembre.

La incorporación permitirá que el concejo disponga de quince efectivos durante los próximos tres meses. El equipo estará formado por los cinco auxiliares incorporados ahora, los nueve agentes que ya integran la plantilla y un subinspector.

Refuerzo de verano

El aumento de personal busca mejorar el servicio y ampliar la cobertura de seguridad en el municipio en el periodo de mayor actividad del año. Con este refuerzo, Ribadesella afronta la campaña estival con más presencia policial.

Noticias relacionadas

Presentación oficial

Los nuevos auxiliares fueron presentados esta mañana ante el alcalde de Ribadesella, Paulo García. En el acto también estuvo presente el subinspector de la Policía Local riosellana, José María Núñez.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente altavoz inalámbrico más barato del mercado: de estética retro y perfecto para llevar a cualquier parte
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera italiana más barata del mercado: disponible por 9,99 euros
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los potentes auriculares inalámbricos más baratos del mercado: disponibles por menos de 20 euros
  4. Multado con 200 euros por conducir con la baliza v-16 pero no llevar en el maletero el elemento mecánico circular obligatorio en caso de accidente: la Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera
  5. Un camionero herido al caer con su camión cisterna con gas desde la Autovía del Cantábrico a la carretera nacional en Lué (Colunga): el riesgo de explosión obliga a cortar la Autovía y la nacional
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de jardín de 4 piezas más barato del mercado: gran comodidad de asiento gracias a la agradable tapicería textil de soporte
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente cepillo eléctrico de limpieza más barato del mercado: disponible por menos de 15 euros
  8. Las Regueras, rota de dolor por el fatal accidente de tractor del domingo: 'No hay justicia, toda la vida trabajando para acabar así

Ribadesella refuerza su Policía Local con cinco auxiliares para el verano

Ribadesella refuerza su Policía Local con cinco auxiliares para el verano

Asesinado el artista opositor ruso Robert Kuzovkov, conocido bajo el seudónimo de Semion Skrepetski

Asesinado el artista opositor ruso Robert Kuzovkov, conocido bajo el seudónimo de Semion Skrepetski

Fuego, música y tradición se citan en Trasona: Corvera ya tiene lista la programación de la hoguera de San Juan

Fuego, música y tradición se citan en Trasona: Corvera ya tiene lista la programación de la hoguera de San Juan

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nevera portátil eléctrica más barata del mercado: ideal para el camping o el coche

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nevera portátil eléctrica más barata del mercado: ideal para el camping o el coche

Alianza de la Facultad Padre Ossó con un organismo internacional ligado a la cooperación entre estados iberoamericanos

Alianza de la Facultad Padre Ossó con un organismo internacional ligado a la cooperación entre estados iberoamericanos

El "Camino de las Asturias" pisa fuerte: la Junta aprueba una propuesta para impulsar la ruta y que forme parte de la red de Caminos de Santiago

El "Camino de las Asturias" pisa fuerte: la Junta aprueba una propuesta para impulsar la ruta y que forme parte de la red de Caminos de Santiago

La gran cita hípica de Sariego sigue creciendo: el Concurso Internacional de Saltos Maeza contará con 39 jinetes extranjeros

La gran cita hípica de Sariego sigue creciendo: el Concurso Internacional de Saltos Maeza contará con 39 jinetes extranjeros

EN IMÁGENES: Presentación del Concurso de Saltos Internacional de Maeza, en Sariego

EN IMÁGENES: Presentación del Concurso de Saltos Internacional de Maeza, en Sariego
Tracking Pixel Contents