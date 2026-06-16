Ribadesella refuerza su Policía Local con cinco auxiliares para el verano

Ribadesella incorporó este martes cinco auxiliares a la plantilla de la Policía Local para reforzar el servicio durante la temporada estival. Los nuevos agentes desempeñarán sus funciones durante tres meses, desde el 16 de junio hasta el 15 de septiembre.

La incorporación permitirá que el concejo disponga de quince efectivos durante los próximos tres meses. El equipo estará formado por los cinco auxiliares incorporados ahora, los nueve agentes que ya integran la plantilla y un subinspector.

Refuerzo de verano

El aumento de personal busca mejorar el servicio y ampliar la cobertura de seguridad en el municipio en el periodo de mayor actividad del año. Con este refuerzo, Ribadesella afronta la campaña estival con más presencia policial.

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Presentación oficial

Los nuevos auxiliares fueron presentados esta mañana ante el alcalde de Ribadesella, Paulo García. En el acto también estuvo presente el subinspector de la Policía Local riosellana, José María Núñez.