subvenciones
El plazo de solicitud será de 15 días hábiles desde la publicación en el BOPA
María Terente Nicieza
El Ayuntamiento de Llanes ha abierto la convocatoria de subvenciones para actividades culturales de 2026, dotada con 85.000 euros y publicada el viernes 12 de junio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva y están dirigidas a iniciativas que se desarrollen en el concejo a lo largo del próximo año.
Dos líneas
La convocatoria se divide en dos apartados. La primera línea, con 30.000 euros, financiará actividades de preservación antropológica del patrimonio, investigación y fomento de la etnografía, además de propuestas de promoción de la cultura tradicional del Oriente de Asturias.
La segunda línea contará con 55.000 euros para respaldar actividades culturales generales que se celebren en el concejo de Llanes.
Solicitudes
Podrán optar a estas subvenciones personas físicas, jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que organicen, promocionen, recuperen, difundan o investiguen aspectos culturales en el municipio. Entre los posibles beneficiarios figuran asociaciones culturales, fundaciones, centros docentes y AMPAs.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el BOPA. La documentación y los anexos pueden consultarse en la web del Ayuntamiento de Llanes (ayuntamientodellanes.com), en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en el registro general del Consistorio.
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