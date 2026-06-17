El atropello de una vaca paraliza el tráfico ferroviario entre Oviedo y Santander en Llanes

El atropello de una vaca obligó este miércoles a cortar el tráfico ferroviario en la línea de Feve Oviedo-Santander a la altura de la localidad de San Roque, en el concejo de Llanes. El accidente, que no ocasionó daños personales, ocurrió poco después de las cinco y media de la tarde, cuando tres reses escaparon de una finca cercana y acabaron deambulando por la vía del tren. A unos 500 metros del apeadero de San Roque, una de las vacas fue arrollada por un tren de pasajeros que avanzaba en dirección Santander.

El convoy no descarriló, pero quedó inutilizado, lo que obligó a reubicar a los pasajeros, en torno a media docena, en taxis para acercarlos a sus destinos. El corte de la vía obligó también a utilizar taxis para trasladar a los ocupantes de otro tren que tenía como destino Santander. Las tareas para desocupar la vía se prolongarán durante varias horas. Según fuentes de Adif, la de ayer no fue la primera vez que animales del mismo propietario fueron localizadas en las vías del tren.