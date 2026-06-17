Colunga crea 116 nuevas plazas de aparcamiento con una reordenación integral del tráfico en Jardines del Sueve: "Es la mayor actuación de este tipo en la historia de la urbanización"

El Ayuntamiento de Colunga ha puesto en marcha una reordenación integral del tráfico en la urbanización Jardines del Sueve que permitirá crear 116 nuevas plazas de aparcamiento, según ha informado el equipo de gobierno. Los trabajos de repintado de la señalización horizontal ya han comenzado, lo que supone el inicio de la fase de ejecución de un proyecto que Foro Colunga, en el gobierno local, ha definido como "la mayor actuación de este tipo en la historia de la urbanización".

La iniciativa, que ha sido presentada por el alcalde, José Ángel Toyos, responde a lo que ha calificado como "una demanda histórica de los vecinos" en materia de estacionamiento y fluidez vial. El proyecto, según el dirigente local, no se limita a aumentar el número de plazas, sino que aborda de forma conjunta la seguridad vial y la circulación de vehículos mediante la implantación de nuevos sentidos únicos en varias calles del núcleo residencial.

Redistribución del espacio disponible

La propuesta técnica disecciona el viario de Jardines del Sueve para redistribuir el espacio disponible. La calle Picu Pienzu concentrará el mayor número de nuevas plazas, con aproximadamente 40, al establecerse un sentido único de circulación desde la calle Picu Cordobana hacia el camino de Loreto. En la calle Picu Fontanielles, donde se prevén 30 estacionamientos adicionales, el tráfico discurrirá en un solo sentido desde Picu Pienzu hacia Picu Cordobana. La calle Picu Les Duernes sumará 12 plazas con su nuevo sentido único desde Picu Cordobana hacia Picu Fontanielles. En el caso de Picu Cordobana, la reorganización del fondo de saco permitirá habilitar 6 plazas en batería diagonal.

Una de las zonas de Colunga en las que se está reordenando el tráfico. / Cedida

El tramo de la calle L'Espadañal también se transformará en vía de sentido único, desde el camino de Loreto hacia la plaza Mirador del Fitu, lo que posibilitará la creación de 28 nuevas plazas. Además, se ha previsto la reordenación de la calle Loreto para mejorar la distribución de las plazas existentes y evitar retenciones, así como la señalización integral del camino y la calle de Loreto mediante línea amarilla y señalización vertical específica.

Hoja de ruta

Toyos ha subrayado que el estudio de ordenación constituye una "hoja de ruta" para seguir mejorando la movilidad en la urbanización, y "apostando por soluciones que compatibilicen la seguridad vial, la accesibilidad y las necesidades de estacionamiento de los vecinos". El inicio de los trabajos de repintado y reorganización del tráfico, ha señalado, demuestra "el compromiso del Ayuntamiento con la ejecución de medidas concretas destinadas a resolver problemas históricos de la urbanización".

Nuevos aparcamientos, distribución por calles:

Picu Pienzu 40 plazas

Picu Fontanielles 30 plazas

L'Espadañal 28 plazas

Picu Les Duernes , 12 plazas

, Picu Cordobana 6 plazas

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Una solución integral

El proyecto, que el Consistorio ha calificado como una "solución integral" a los problemas de circulación y estacionamiento existentes, entra ahora en su fase de ejecución con el repintado de la señalización horizontal, lo que permitirá a los vecinos y conductores comenzar a experimentar los cambios en la configuración viaria de la urbanización.