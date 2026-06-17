Colunga niega un embargo municipal tras el pago de la deuda a una trabajadora

El Ayuntamiento de Colunga ha consignado judicialmente 2.484 euros para cumplir con una sentencia del Juzgado de lo Social que condenó al Consistorio de manera solidaria junto a la empresa que gestiona el gimnasio local al abono de salarios adeudados a una trabajadora de la anterior adjudicataria de los servicios deportivos municipales. El abono se realizó el pasado 6 de mayo, explicó el alcalde, José Ángel Toyos (Foro), quien ha querido despejar cualquier confusión sobre la existencia de un supuesto embargo contra las arcas municipales.

El origen del procedimiento se remonta a los problemas económicos que atravesaba la empresa gestora del servicio deportivo municipal, circunstancia que provocó retrasos e impagos a varios empleados. Una de las trabajadoras afectadas presentó una reclamación judicial por los salarios que la mercantil le adeudaba correspondientes a varios meses de trabajo.

Responsabilidad solidaria

Tras la celebración del juicio, el Juzgado de lo Social estimó la demanda y condenó a la empresa y, solidariamente, al Ayuntamiento de Colunga al pago de 2.484 euros. Además, la mercantil fue condenada al abono de los intereses de demora correspondientes.

La sentencia, que se ha debatido en el último pleno municipal, obligó al Consistorio a asumir la responsabilidad solidaria que le atribuyó el juzgado. Según detalló Toyos, los servicios económicos municipales procedieron a consignar judicialmente la cantidad fijada en la resolución el pasado 6 de mayo, trámite del que existe constancia documental.

Pregunta de la oposición

"El Ayuntamiento cumplió con la sentencia y efectuó la correspondiente consignación judicial de la cantidad establecida. Esa es la actuación que realizaron nuestros servicios económicos y la información que trasladé durante el pleno municipal", señaló el regidor.

Durante la sesión plenaria, Toyos respondió a una pregunta formulada por la oposición informando precisamente de que el importe había sido consignado en el juzgado. Posteriormente, según explicó, se realizaron manifestaciones sobre un supuesto embargo judicial, una circunstancia que el Alcalde niega rotundamente al afirmar que no existe constancia en los servicios municipales.

"No hubo ningún embargo"

"La documentación obrante en el Ayuntamiento acredita que el dinero fue consignado judicialmente para dar cumplimiento a la sentencia. Esa es la realidad de los hechos y la información de la que dispone este Ayuntamiento", afirmó.

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Toyos defendió asimismo la actuación de los trabajadores municipales y destacó que el Consistorio ha cumplido en todo momento con las obligaciones derivadas de la resolución judicial. "Es importante trasladar a los vecinos información rigurosa y ajustada a la realidad. En este caso, el Ayuntamiento de Colunga dio cumplimiento a la sentencia mediante la consignación judicial de la cantidad establecida por el juzgado, no hubo ningún embargo", concluyó.