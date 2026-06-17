"La dotación sanitaria actual del oriente de Asturias es insuficiente ante el aumento de población estival", denuncia el PP

La diputada del Partido Popular (PP) y portavoz de Sanidad de esa formación, Pilar Fernández Pardo, ha reclamado al Gobierno del Principado un refuerzo "real" de los recursos sanitarios en la comarca, ante el incremento de población que experimentará la comarca durante los meses estivales.

La parlamentaria, que ha comparecido junto al centro de salud de Llanes acompañada de responsables locales del partido en Llanes y Ribadedeva, ha insistido en la necesidad de dotar a la zona de una segunda UVI móvil con base en Llanes, al tiempo que ha criticado que los anuncios realizados por la Consejería de Salud no se hayan traducido en medidas efectivas.

Una dotación "insuficiente"

Fernández Pardo ha alertado de que la actual dotación del área sanitaria, cuya única UVI móvil tiene su base en Arriondas, resulta "insuficiente" para dar respuesta a las necesidades asistenciales de un territorio como el oriente de Asturias, que multiplica su población en temporada alta.

"La sobrecarga asistencial para el personal sanitario de toda la comarca expone a la población a posibles riesgos en la prestación de la asistencia sanitaria, especialmente cuando se producen emergencias que requieren una intervención rápida", ha destacado la diputada del PP, que ha calificado la situación del Oriente como "un verdadero agujero negro para el Principado y para el Servicio de Salud del Principado de Asturias" (SESPA).

Pregunta a la Consejera

La portavoz de Sanidad del PP ha registrado una pregunta parlamentaria dirigida a la consejera de Salud, Concepción Saavedra, para que explique si asume la responsabilidad de no dotar a Llanes de una UVI móvil durante el verano, pese al incremento de población que experimenta el municipio y el conjunto de la comarca.

La concejal del PP en Llanes Aurora Aguilar ha reiterado la "creciente preocupación por la insuficiencia de recursos asistenciales" y ha respaldado la necesidad no solo de implantar una UVI en el concejo, sino también de recuperar "el refuerzo específico para cubrir la incidencia turística que existía hasta hace tres años –un equipo médico–, cuya supresión ha agravado las dificultades para atender adecuadamente el incremento estacional de usuarios". Aguilar ha añadido que esta circunstancia implica un aumento significativo de la demanda sanitaria, tanto en Atención Primaria como en los servicios de urgencias, una situación que, en su opinión, puede comprometer la capacidad de respuesta del sistema.

Largas esperas en Urgencias

El presidente del PP de Ribadedeva y concejal, Nacho Garmendia, por su lado, ha recordado que las reivindicaciones básicas para su municipio, entre las que figuran la mejora de las urgencias, la recuperación de Pediatría, el refuerzo de Enfermería y una atención más adecuada para mayores y pacientes crónicos, ya fueron trasladadas a la Gerencia del Área Sanitaria en septiembre de 2025, tras un verano especialmente complicado para la atención sanitaria en el concejo.

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Garmendia ha lamentado que, meses después, sigan sin resolverse estos problemas, ha denunciado las largas esperas en Urgencias y la ausencia de Pediatría pese a las 150 cartillas pediátricas existentes, y ha anunciado que el partido seguirá reclamando medidas como una segunda ambulancia y mejoras específicas para la atención a mayores y pacientes crónicos.