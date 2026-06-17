Liga asturiana de bolo palma: Colombres supera una jornada clave y se acerca al título

La decimoquinta jornada dejó prácticamente intacta la situación en la cabeza de la clasificación. Colombres cumplió con los pronósticos al imponerse por 5-1 a La Mazuga y mantiene tres puntos de ventaja sobre Cué, que también sacó adelante un compromiso de gran importancia tras derrotar por 4-2 a Pancar.

La Cortina tampoco falló y superó por 4-2 a Miguel Purón, alcanzando a Pancar en la clasificación y manteniéndose en la pelea por las posiciones de privilegio.

El encuentro entre Peñamellera Baja y Bustio concluyó con reparto de puntos (3-3), resultado que permite a los visitantes conservar la quinta posición.

Colombres continúa liderando la clasificación con 23 puntos, seguido por Cué con 20. La Cortina y Pancar comparten la tercera plaza con 18 puntos, mientras que Bustio suma 13. La Mazuga se mantiene con 10 puntos, Peñamellera Baja alcanza los 8, y cierran la tabla Herrerías y Miguel Purón con 5 puntos.

Próxima jornada

Jornada 16

Herrerías – Peñamellera Baja

Pancar – La Cortina

Colombres – Cué

Miguel Purón – Bustio

Descansa: La Mazuga

La atención de la jornada se centrará en el duelo entre Colombres y Cué, un enfrentamiento que puede resultar decisivo en la lucha por el campeonato. También presenta gran interés el encuentro entre Pancar y La Cortina, con ambos equipos igualados a puntos y peleando por mantenerse en la zona alta de la clasificación.

Por su parte, Miguel Purón buscará reencontrarse con la victoria ante Bustio, mientras que Herrerías y Peñamellera Baja disputarán un duelo importante para mejorar su situación en la parte baja de la tabla.

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Aprovechando su jornada de descanso, La Mazuga disputará un encuentro amistoso frente a la Peña Bolística Bustablado, conjunto que milita en la liga cántabra de Segunda Categoría.