Liga asturiana de bolo palma: Colombres supera una jornada clave y se acerca al título
La decimoquinta jornada deja prácticamente intacta la situación en la cabeza de la clasificación
LNE
La decimoquinta jornada dejó prácticamente intacta la situación en la cabeza de la clasificación. Colombres cumplió con los pronósticos al imponerse por 5-1 a La Mazuga y mantiene tres puntos de ventaja sobre Cué, que también sacó adelante un compromiso de gran importancia tras derrotar por 4-2 a Pancar.
La Cortina tampoco falló y superó por 4-2 a Miguel Purón, alcanzando a Pancar en la clasificación y manteniéndose en la pelea por las posiciones de privilegio.
El encuentro entre Peñamellera Baja y Bustio concluyó con reparto de puntos (3-3), resultado que permite a los visitantes conservar la quinta posición.
Colombres continúa liderando la clasificación con 23 puntos, seguido por Cué con 20. La Cortina y Pancar comparten la tercera plaza con 18 puntos, mientras que Bustio suma 13. La Mazuga se mantiene con 10 puntos, Peñamellera Baja alcanza los 8, y cierran la tabla Herrerías y Miguel Purón con 5 puntos.
Próxima jornada
Jornada 16
Herrerías – Peñamellera Baja
Pancar – La Cortina
Colombres – Cué
Miguel Purón – Bustio
Descansa: La Mazuga
La atención de la jornada se centrará en el duelo entre Colombres y Cué, un enfrentamiento que puede resultar decisivo en la lucha por el campeonato. También presenta gran interés el encuentro entre Pancar y La Cortina, con ambos equipos igualados a puntos y peleando por mantenerse en la zona alta de la clasificación.
Por su parte, Miguel Purón buscará reencontrarse con la victoria ante Bustio, mientras que Herrerías y Peñamellera Baja disputarán un duelo importante para mejorar su situación en la parte baja de la tabla.
Aprovechando su jornada de descanso, La Mazuga disputará un encuentro amistoso frente a la Peña Bolística Bustablado, conjunto que milita en la liga cántabra de Segunda Categoría.
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