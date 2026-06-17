Photoespaña elige Asturias para su estreno rural

PHotoESPAÑA, el prestigioso festival de fotografía de La Fábrica, se sale por primera vez de los circuitos urbanos para programar una exposición de su sección oficial en el medio rural, y lo hace en Asturias. La elegida es Antoxana, el espacio cultural que acaba de nacer en Corao Castiellu, una aldea del concejo de Cangas de Onís a los pies de los Picos de Europa, que acogerá desde el 20 de junio y hasta el 13 de septiembre la muestra "Nunca conocerás a mis nuevos amigos", del fotógrafo Gorka Postigo (Madrid, 1978).

La cita supone un hito en la trayectoria del certamen, que en su sección oficial —el núcleo más prestigioso de su programación— nunca había salido de Madrid ni de las grandes ciudades para instalarse en un núcleo rural. Que ese estreno se produzca en Asturias, y concretamente en una casona del siglo XVIII recuperada con criterios de sostenibilidad, refuerza la apuesta de Photoespaña por unir creación contemporánea, territorio y patrimonio.

Una fotografía del proyecto «Nunca conocerás a mis nuevos amigos» / Gorka Postigo

La obra de Postigo que llega a Corao Castiellu nace de una experiencia íntima de pérdida y transformación –el prestigioso fotógrafo, una de las mejores miradas en el mundo de moda, sufrió el fallecimiento de David Delfín, Bimba Bosé y su madre en muy poco tiempo– y se despliega como un recorrido que enlaza duelo, identidad y comunidad. A partir de una serie de retratos realizados en ciudades como París, Londres, Río de Janeiro, Shanghái, Tokio y Abiyán, el autor construye un mapa emocional en el que las historias individuales dialogan entre sí desde la vulnerabilidad, la resistencia y el deseo de conexión. Lejos de una mirada documental al uso, la exposición se articula como una reflexión sobre la familia elegida, la belleza queer y la posibilidad de reconstruirse fuera de los modelos heredados, al tiempo que reivindica la fotografía como herramienta para crear comunidad.

Detrás de Antoxana hay un proyecto de largo recorrido. Sus promotores, procedentes de Jaén, encontraron en Asturias el lugar idóneo para desarrollar una iniciativa concebida como espacio de encuentro entre vecinos, creadores y visitantes en torno a la cultura. El espacio se levanta sobre la Casa de Cueto, una casa solariega del siglo XVIII catalogada por su interés histórico-artístico que se hallaba en ruina y que ha sido rehabilitada por Xaime Diz y Susana Granizo, del estudio XDS.

Una de las imágenes de la exposición. / Gorka Postigo

La intervención, ejecutada por profesionales y artesanos de la zona, combina técnicas de arquitectura vernácula con actuaciones de factura contemporánea siguiendo los principios de la Carta de Venecia: lo nuevo no imita a lo antiguo, pero tampoco lo desplaza. La apuesta por materiales de proximidad, la mejora de la envolvente térmica y la incorporación de sistemas de alta eficiencia reducen el consumo energético y la huella de carbono del edificio.

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La exposición podrá visitarse de martes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas, con entrada libre. Ofrece además visitas concertadas, también de martes a sábado, de 17.00 a 20.00 horas, previa cita con al menos tres días de antelación.