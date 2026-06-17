Ribadedeva celebró la XX Jornada Solidaria de Cáritas con la mirada puesta en el Congo

Ribadedeva ha celebrado la XX Jornada Solidaria de Cáritas, una cita ya consolidada en el calendario local que volvió a reunir a centenares de personas en el polideportivo de Colombres en torno a la tradicional "Paella Solidaria", organizada este año a beneficio de un proyecto de cooperación en Uvira, en la República Democrática del Congo.

Asistencia

Según explicó el párroco de Ribadedeva, Amador Galán, en la jornada se sirvieron 600 raciones de paella con la colaboración de 20 voluntarios. Entre los asistentes hubo un grupo de Cruz Roja, la pequeña orquesta de Don Orione, que cantó en la misa, así como representantes de distintas delegaciones de Cáritas en Asturias y de la dirección regional de la entidad.

Mensaje

Galán subrayó además el sentido social de la labor de Cáritas en la vida parroquial. "Cáritas es la herramienta para que el cura no se reduzca a llegar, dar una misa y hasta la siguiente; eso no construye Iglesia", resumió, antes de reivindicar su papel para "dinamizar la pastoral social" y fomentar "la cercanía, el encuentro y la fraternidad". Acudió a la cita la consejera de Salud, Concepción Saavedra.

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Destino

La recaudación de esta vigésima edición se destinará a un proyecto de Cáritas de Uvira para atender a familias desplazadas por el conflicto armado en el Congo. El párroco recordó que a lo largo de estas 20 ediciones se han recaudado "180.000 euros derivados a su destino". La iniciativa presta apoyo a 520 hogares vulnerables y cubre necesidades básicas como alimentos, utensilios de cocina y almacenamiento de agua.