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Ribadesella prohibirá apoyar o anclar bicicletas y patinetes a la barandilla de Santa Marina

El Ayuntamiento reforzará la vigilancia e instalará carteles para evitar la acumulación de vehículos en el paseo de la playa

Una bicicleta en la barandilla de Santa Marina

Una bicicleta en la barandilla de Santa Marina / Ayuntamiento de Ribadesella

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María Terente Nicieza

Ribadesella

El Ayuntamiento de Ribadesella prohibirá apoyar o anclar bicicletas y patinetes en la barandilla del paseo de Santa Marina para poner fin a una práctica que se repite cada verano y que genera obstáculos para los peatones.

La medida impedirá utilizar como aparcamiento la estructura metálica que delimita el paseo y funciona también como mirador sobre la playa y el mar. Según sostiene el Consistorio, la acumulación de estos vehículos invade el recorrido peatonal, dificulta el uso de la barandilla y provoca en algunos casos daños en la propia estructura.

Vigilancia policial

La Policía Local velará por el cumplimiento de la prohibición y actuará de forma disuasoria con los usuarios de bicicletas y patinetes que dejen allí sus vehículos. Además, recordará la ubicación de los espacios habilitados para su estacionamiento.

Aparcamientos próximos

Los puntos destinados a este fin se encuentran en calles perpendiculares de acceso al paseo y también en las inmediaciones del puesto de salvamento. El Ayuntamiento prevé colocar además carteles indicativos para reforzar la información entre usuarios y visitantes.

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Una práctica repetida

El Gobierno local justifica esta decisión por la reiteración de esta conducta durante la temporada estival, cuando bicicletas y patinetes permanecen durante horas amontonados en distintos tramos del paseo. En algunos casos, los vehículos quedan apoyados sobre la barandilla o sujetos con candados, pese a la existencia de aparcabicis en varios puntos cercanos.

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