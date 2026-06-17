Ribadesella prohibirá apoyar o anclar bicicletas y patinetes a la barandilla de Santa Marina
El Ayuntamiento reforzará la vigilancia e instalará carteles para evitar la acumulación de vehículos en el paseo de la playa
María Terente Nicieza
El Ayuntamiento de Ribadesella prohibirá apoyar o anclar bicicletas y patinetes en la barandilla del paseo de Santa Marina para poner fin a una práctica que se repite cada verano y que genera obstáculos para los peatones.
La medida impedirá utilizar como aparcamiento la estructura metálica que delimita el paseo y funciona también como mirador sobre la playa y el mar. Según sostiene el Consistorio, la acumulación de estos vehículos invade el recorrido peatonal, dificulta el uso de la barandilla y provoca en algunos casos daños en la propia estructura.
Vigilancia policial
La Policía Local velará por el cumplimiento de la prohibición y actuará de forma disuasoria con los usuarios de bicicletas y patinetes que dejen allí sus vehículos. Además, recordará la ubicación de los espacios habilitados para su estacionamiento.
Aparcamientos próximos
Los puntos destinados a este fin se encuentran en calles perpendiculares de acceso al paseo y también en las inmediaciones del puesto de salvamento. El Ayuntamiento prevé colocar además carteles indicativos para reforzar la información entre usuarios y visitantes.
Una práctica repetida
El Gobierno local justifica esta decisión por la reiteración de esta conducta durante la temporada estival, cuando bicicletas y patinetes permanecen durante horas amontonados en distintos tramos del paseo. En algunos casos, los vehículos quedan apoyados sobre la barandilla o sujetos con candados, pese a la existencia de aparcabicis en varios puntos cercanos.
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