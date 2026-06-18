Las aceras transparentes sobre el río Sella del puente de Arriondas empiezan a hacerse realidad

El puente Emilio Llamedo, en Arriondas (Parres), destaca en su fase final por sus aceras flanqueadas por tramos transparentes. Estas pasarelas están fabricadas con un sistema de triple capa de vidrio y se sostienen sobre una estructura de costillas metálicas, permitiendo una experiencia inmersiva sobre el río Sella. Todo apunta a que el nuevo puente será una realidad, salvo causa de fuerza mayor, con motivo del 88.º Descenso Internacional del Sella, que este año tendrá lugar el 8 de agosto.

Las obras discurren según la planificación prevista y la previsión es que el nuevo puente esté listo antes de la Fiesta de las Piraguas de Asturias. Sobre la nueva estructura se está creando una calzada de 7,3 metros de ancho y se construyen aceras. El paso peatonal de la margen izquierda en sentido hacia la villa de Arriondas tendrá 3,5 metros de ancho y el de la margen derecha, de igual anchura, albergará un mirador justo encima del lugar en el que se da inicio cada primer sábado de agosto al Descenso Internacional del Sella.

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Obras en el puente de Arriondas. / J. M. Carbajal

Con esta remodelación, la infraestructura pasará de tener 8,4 a 14,3 metros de anchura, lo que implica un significativo aumento de calzada y aceras, que quedarán separadas por sendas barreras de seguridad a ambos lados.