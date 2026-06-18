Alberto Plaza, Miguel Llorens, Javi López, Andrea Rodríguez y Favila Velasco, al Europeo de maratón

Alberto Plaza Sagredo (Club Piraguas Sirio-La Llongar Cangas Aventura) y Miguel Llorens López (Sociedad Cultural y Deportiva de Ribadesella, en hombre senior K-2; Andrea Rodríguez Alonso (Los Rápidos-Jaire Aventura de Arriondas), en mujer sub-23 K-1; Favila Velasco Benavides (Club Piragüismo El Sella de Ribadesella), en junior K-1, forman parte de la selección nacional española de piragüismo que disputará el Campeonato de Europa de maratón, distancia estándar, en Pitesti (Rumanía), del 23 al 28 de junio.

Otro palista del Club Los Rápìdos-Jaire Aventura de Arriondas, el sotobarqueño Javier López González, defenderá los colores del combinado de España en ese mismo Europeo, en K-1 senior, aunque en el maratón corto. Además, la gijonesa Miriam Vega Manrique (Escuela Piragüismo de Aranjuez) competirá en mujer senior K-1 en el maratón corto y también en la distancia estándar, en esta última formando barco de equipo, en la modalidad de K-2 y en categoría mujer senior, junto a su compañera en la Escuela Piragüismo de Aranjuez (Madrid) Alba Esteban Ortega.