Cadasa destina 4,2 millones a la gestión de varios sistemas de saneamiento y depuración del concejo de Llanes

El Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) ha dado luz verde a la licitación del contrato de explotación, mantenimiento y conservación de los sistemas de saneamiento y depuración del litoral central de Llanes y del Valle de San Jorge, un servicio que gestionará durante los próximos dos años con un presupuesto que supera los 4,26 millones de euros. La comisión delegada del ente consorciado aprobó la puesta en marcha de este expediente, que afecta a unas infraestructuras que prestan servicio en exclusiva al concejo llanisco.

El sistema del litoral central de Llanes constituye una red de considerable envergadura. Incluye la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Llanes, catorce estaciones de bombeo, nueve aliviaderos, un emisario submarino y once pequeñas depuradoras distribuidas por núcleos rurales. A estos elementos se suman más de 21,2 kilómetros de colectores y 266 pozos de registro que vertebran el entramado de saneamiento de la zona. Por su parte, el sistema del Valle de San Jorge cuenta con su propia EDAR, cuatro estaciones de bombeo de aguas residuales y una red de colectores interceptores y generales que suman 9,4 kilómetros, con 92 pozos de registro asociados.

Memoria de 2025

Los datos de tratamiento correspondientes al ejercicio de 2025 reflejan el volumen de actividad de estas instalaciones. La EDAR de Llanes, diseñada para dar servicio a una población equivalente de 34.000 habitantes, trató el año pasado 3.391.326 metros cúbicos de agua residual con tratamiento completo, y de sus procesos se extrajeron 558 toneladas de residuos. La depuradora de San Jorge, concebida para una carga equivalente de 11.466 habitantes, procesó 446.195 metros cúbicos y retiró 90 toneladas de desechos. Estas cifras ofrecen una dimensión de la escala operativa que el nuevo contrato deberá cubrir.

Estación depuradora en el oriente de Asturias. / Cadasa

La comisión delegada del consorcio también conoció la memoria correspondiente al ejercicio de 2025, cuyo contenido será elevado a la próxima junta de gobierno para su aprobación. Las cuentas del pasado año arrojaron un resultado positivo de 10,6 millones de euros, con unos ingresos totales que alcanzaron los 51,34 millones. Este saldo favorable permitirá, según apuntan desde el ente, reforzar la ejecución del Plan de Inversiones 2022-2032, un programa que prevé movilizar 169,4 millones de euros en el desarrollo de infraestructuras hidráulicas durante la próxima década.

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Sistemas municipales consorciados

En lo que respecta al conjunto de la actividad del consorcio durante el año pasado, el suministro de agua superó ligeramente los 58 millones de metros cúbicos. De ese volumen, 39,16 millones se destinaron a los sistemas municipales consorciados, mientras que 18,8 millones fueron a parar a grandes industrias del centro de Asturias, entre las que figuran Arcelor, Asturiana de Zinc, CAPSA y DuPont. En el capítulo de saneamiento, las 46 estaciones depuradoras que Cadasa gestiona en el conjunto del Principado trataron durante 2025 un total de 133,7 millones de metros cúbicos de agua, una cifra que pone en perspectiva la magnitud de un servicio que, en el caso de Llanes, acaba de iniciar su proceso de renovación contractual.