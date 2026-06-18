El cadete Álvaro Cueto y la infantil Sofía Sánchez, de la AD Playas de Llanes, al Campeonato de España de Voleibol por Selecciones Autonómicas (CESA-2026)
El Nacional se jugará en Lugo, del 25 al 28 de junio
Después de meses de entrenamientos, esfuerzo, sacrificio y muchísima constancia, ya es oficial: los jugadores Sofía Sánchez y Álvaro Cueto, de la AD Playas de Llanes, han entrado en la convocatoria definitiva de la selección autonómica del Principado de Asturias que participará en el Campeonato de España infantil y cadete de Voleibol por Selecciones Autonómicas, el cual tendrá lugar del 25 al 28 del prsente mes de junio en Lugo (Galicia).
Álvaro, repite por segundo año consecutivo en la selección cadete masculina de Asturias que disputará el CESA-2026, en esta ocasión en canchas lucenses, poniendo el broche de oro a una gran temporada en la que ha seguido creciendo y compitiendo a un altísimo nivel; en tanto, Sofía consigue un logro espectacular al ser convocada en su primer año de categoría infantil, un premio enorme al trabajo que viene realizando durante toda la temporada y que la sitúa entre las catorce jugadoras elegidas para defender los colores de Asturias,
"Para el AD Playas de Llanes es un auténtico orgullo ver cómo dos jugadores formados en nuestra cantera alcanzan este reconocimiento. Detrás de esta convocatoria hay cientos de horas de entrenamiento, muchos kilómetros recorridos, esfuerzo, compromiso y una enorme pasión por este deporte", dicen desde la entidad deportiva llanisca. "Ahora toca disfrutar de esta experiencia única, seguir aprendiendo junto a sus compañeros y compañeras de selección y representar a Asturias con el mismo compromiso y la misma ilusión que les ha traído hasta aquí", añaden
Galicia y Lugo continúan consolidándose como una sede de referencia para la organización de grandes eventos deportivos, reforzando su apuesta por el deporte base, la formación de nuevos talentos y la promoción del voleibol a nivel estatal, siendo el CESA una oportunidad única para que los y las deportistas más jóvenes compitan al máximo nivel y continúen su proceso de crecimiento deportivo y personal.
Este evento contará con una infraestructura de primer nivel para dar respuesta a la alta exigencia competitiva, desplegando un total de 16 pistas de juego repartidas en cuatro instalaciones deportivas estratégicas de la ciudad. Destaca especialmente el Pazo de Feiras e Congresos de Lugo, que albergará nueve de estas pistas, convirtiéndose en el gran centro neurálgico del torneo.
El infantil Ángel Peña, también convocado
Asimismo, en la selección infantil masculina del Principado de Asturias que participará en ese Nacional de Voleibol por Selecciones Autonómicas, en la ciudad lucense, se encuentra Ángel Peña (Club Voleibol Cangas de Onís) que pone la guinda a su buena temporada al entrar en la convocatoria definitiva del combinado que dirigen los seleccionadores Manuel González e Iván Álvarez.
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