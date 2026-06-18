Un centenar de surfistas despiden en el mar a un llanisco de 43 años que murió de metástasis: "Fue fulminante y un palo durísimo"

Cefe era un "mítico de Llanes" y de sus playas. Un loco del surf, que se fue de este mundo el pasado 9 de mayo en silencio y sin previo aviso. Tenía 43 años y su muerte fue "fulminante". Ni siquiera él sabía que estaba enfermo, muy enfermo. Tenía metástasis. Ingresó en el Hospital de Arriondas un viernes y murió al día siguiente, un sábado. Ceferino Quesada Patiño, técnico de calderas de profesión, apenas aguantó 24 horas.

"Fue un palo durísimo", afirman sus amigos más íntimos, que durante un mes estuvieron dando forma a una despedida para Cefe. Un adiós en la playa en la que empezó a coger olas, la de San Martín. El homenaje tuvo lugar finalmente el pasado sábado, con la participación de más de cien personas, llegadas de toda España. Uno de sus amigos, que no quiere "protagonismos", se emociona al otro lado del teléfono solo con recordarlo: "Hicimos un pasillo con las tablas y por el centro pasaron sus mejores amigos. Luego entramos al agua, nos cogimos de la mano todos y formamos un círculo. Fue muy emocionante". Lanzaron flores al mar y, por supuesto, surfearon como lo haría Cefe.

"Está entre todos nosotros"

Después de mes y medio de su fallecimiento, ninguno de sus amigos son capaces de asimilar que Cefe ya no está. Aunque sigue estando ahí, entre todos ellos. "Te has marchado en lo mejor, pero te has quedao en todas partes. Nos has juntado a todos y todos tenemos ese momento en el que 'siempre estaba Cefe...'. Te has ido tan rápido que todavía tengo la sensación de que vamos a volver a hablar, que en cualquier momento me vas a escribir y a veces siento el impulso de coger el teléfono para hablarte", escribió Diego Suárez, uno de sus amigos, en redes sociales, junto a un vídeo, con imágenes del homenaje, que pone los pelos de punta.

Un montaje de Cefe en el cielo y sus amigos surfistas en la playa de San Martín / Diego Suárez

Para este otro homenaje en redes sociales, Suárez recuperó un audio de Whatsapp del propio Cefe: "No sé, hoy va a estar difícil surfear. Mañana a la bajamar en San Martín seguro que hay olas. Yo voy a ir. Aunque esté pequeñín, algo saldrá. Así que surfing mañana por la mañana".

La despedida en el mar al llanisco partió de su grupo de amigos, a raíz de que la familia de Cefe le animase a hacerlo. A partir de ese momento, empezaron a movilizarse y crearon un grupo de Whatsapp con más de cien participantes. Algunos no pudieron estar en Llanes el pasado sábado, pero la mayoría sí, llegados incluso de Barcelona o Canarias.

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Vida normal hasta el último día

Cefe, según cuentan sus amigos, hizo vida normal hasta el último día. "Es verdad que se notaba cansado últimamente y pedía a una amiga farmacéutica que le diese vitaminas. Pero nunca tuvo sospechas de que estaba enfermo". La noche antes de ingresar estuvo incluso viendo un partido de fútbol con la pandilla. "Se encontraba mal, abrió una Coca Cola y no la pudo ni tomar", cuentan. Siguió el malestar, fue al centro de salud y le dijeron que tenía el hígado inflamado. Continuó encontrándose mal, acudió entonces al hospital y ahí ya no pudieron hacer más por él. El cáncer estaba demasiado extendido. "Se fue sin sufrir, sin enterarse". Fundiéndose entre las olas de ese mar que tanta felicidad le dio.