El equipo alevín del Arenas del Sella consigue el ascenso a la Segunda Categoría

"Felicidades a todo el equipo, a sus técnicos, a las familias, por lo mucho que les toca, y al Club por su dedicación,", comentó en sus redes sociales el alcalde de Parres, Emilio García Longo, tras el ascenso conseguido en la jornada del pasado sábado, 13 de junio, por el conjunto alevín del Arenas del Sella, flamante nuevo equipo de Segunda Categoría. Además, lo disfrutaron por todo lo alto por la villa de Arriondas y fueron recibidos en la Casa Consistorial después de ese nuevo éxito del fútbol parragués.

Los chavales del Arenas se impusieron a domicilio en el feudo de La Ferrota, en Castrillón, al anfitrión Hispano C por el resultado de 1 gol a 2. Se adelantaron los de Arriondas con un tanto de Juan García Quesada (minuto 18), aunque empataron los locales por mediación de Diego Pedrosa (minuto 30). Sin embargo, los parragueses acabaron sentenciando el decisivo encuentro gracias a Álvaro Pumarada Cepa que acabó marcando en el minuto 66. Una gran victoria y con premio de ascenso a la superior categoría.