Finaliza el ciclo de charlas sobre seguridad para personas mayores en la mancomunidad "pequeña"
El programa "Rompiendo Distancias" concluye su ciclo de conferencias en Onís, Cangas y Amieva, con más de 30 asistentes
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El ciclo de charlas sobre seguridad de las personas mayores que se ha desarollado a lo largo del mes de junio en los tres municipios que conforman la mancomunidad "pequeña", Onís, Cangas de Onís y Amieva, ha concluido. En las charlas, organizadas por el programa "Rompiendo Distancias" e impartidas por agentes de la Guardia Civil dentro del Plan Mayor Seguridad de la Delegación de Gobierno, han participado más de 30 personas.
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