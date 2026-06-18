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Finaliza el ciclo de charlas sobre seguridad para personas mayores en la mancomunidad "pequeña"

El programa "Rompiendo Distancias" concluye su ciclo de conferencias en Onís, Cangas y Amieva, con más de 30 asistentes

Una de las charlas.

Una de las charlas. / LNE

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Ramón Díaz

Ramón Díaz

Cangas de Onís

El ciclo de charlas sobre seguridad de las personas mayores que se ha desarollado a lo largo del mes de junio en los tres municipios que conforman la mancomunidad "pequeña", Onís, Cangas de Onís y Amieva, ha concluido. En las charlas, organizadas por el programa "Rompiendo Distancias" e impartidas por agentes de la Guardia Civil dentro del Plan Mayor Seguridad de la Delegación de Gobierno, han participado más de 30 personas.

Una de las charlas.

Una de las charlas. / LNE

Una de las charlas.

Una de las charlas. / LNE

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