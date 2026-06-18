La gijonesa Sara Ouzande abrirá el cepo número 1 en la salida del Descenso del Sella

El Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella (CODIS), que preside Juan Manuel Feliz Granda, se ha decantado por la gijonesa Sara Ouzande Iturralde para ser "la encargada de abrir el cepo número 1 que dará la salida a la 88.ª edición del Descenso Internacional del Sella". La piragüista asturiana, una de las grandes referencias del piragüismo español y actual campeona de Europa en K-4 500 (con la coañesa Lucía Val, la alicantina Bárbaro Pardo y la onubense Daniela García), además de vigente campeona del Mundo en esa misma modalidad y distancia, protagonizará "uno de los momentos más emblemáticos de la prueba".

Asimismo, entrará en la historia del Descenso Internacional del Sella como la primera mujer en accionar el cepo número 1. La piragüista asturiana, actualmente en las filas del Club Los Delfines de Ceuta, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. En las últimas semanas, aparte del Europeo en K-4 500 metros, conquistó la presea de oro en K-1 200 metros y la medalla de plata en K-4 500 en la primera Copa del Mundo de la temporada, dilucidada en Szeged (Hungría); y, del mismo modo, medalla de plata en K-4 500 metros en la segunda Copa del Mundo, que tuvo lugar en Brandemburgo (Alemania).

Olímpica en París

Aunque su especialidad es el piragüismo de aguas tranquilas, Ouzande, que también ha sido olímpica en París-2024, conoce bien el Descenso Internacional del Sella. Su última participación fue en el año 2016, pero guarda un recuerdo especial de sus años como júnior, cuando logró subir al podio en la prueba. Los exigentes calendarios internacionales hacen muy difícil compaginar el Sella con las grandes competiciones del verano, pero la piragüista asturiana no esconde su deseo de volver a competir en el Descenso en cuanto la agenda se lo permita.

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Para la propia deportista, el nombramiento tiene un significado muy especial: "Para mí ser la tiradora del cepo número 1, en una competición como el Sella que eriza la piel a todo el mundo y, además, estando en casa, es uno de los mayores regalos que el piragüismo me puede hacer". El CODIS reserva el honor de abrir el cepo número 1 a deportistas y personalidades estrechamente vinculadas al piragüismo y al propio Descenso Internacional del Sella. En la pasada edición fue el campeón olímpico gallego Carlos Arévalo López el encargado de dar la salida, en reconocimiento a su trayectoria al máximo nivel, que ha vuelto a refrendar recientemente, en Montemor O Velho (Portugal), proclamándose campeón de Europa en K-1 200 y subcampeón continental en K-4 500.