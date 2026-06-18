El llanisco Aníbal González Anca nuevo preparador físico del CD Leganés

El Club Deportivo Leganés presentó este martes al técnico gallego Rubén Albés como nuevo entrenador pepinero para la inminente temporada 2026/27 y tendrá como preparador físico al llanisco Aníbal González Anca. El presidente del CD Leganés, Eduardo Cosín, y el director de fútbol, Andrés Pardo, estuvieron presentes en el acto, y dieron la bienvenida al nuevo entrenador blanquiazul y staff técnico del conjunto madrileño.

"Es un día muy importante para nosotros construyendo este proyecto con ambición. Conocemos a Rubén desde hace tiempo y le agradecemos su predisposición para venir. Desde el primer día nos ha transmitido su interés por trabajar con nosotros, y cuando la convicción es mutua las cosas fluyen de forma natural. El acuerdo se ha cerrado rápido y ha sido sencillo", dijo Cosín, máximo responsable del CD Leganés.

"Es un entrenador joven, que derrocha entusiasmo y que ha construido su carrera sobre la base del trabajo. Valiente, sus equipos compiten, son incómodos y saben muy bien a lo que juegan, algo que queríamos en este nuevo Leganés. Lo más importante era el carácter, y la personalidad de Rubén y su cuerpo técnico nos van a dar muchos de sus valores: trabajo, sacrificio, disciplina, ambición. Tenemos que recuperarlo y conseguir ese Leganés que se deja todo en el campo y del que la afición se va a sentir orgullosa", explicó el presidente de la entidad.

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Por su parte, Andrés Pardo, director de fútbol del conjunto pepinero definió a Rubén Albés como "un entrenador con experiencia, personalidad, energía. Llevamos muchos meses conociéndonos, la competición ha seguido su camino y nos hemos encontrado. Es un entrenador valiente, agresivo, que quiere que su equipo compita y es el gen que quiere transmitir al equipo".