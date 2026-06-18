La mejora parcial de la AS-334 entre La Encrucijada y Pintueles, en Piloña, costará más de un millón de euros
Los trabajos, con un plazo de ejecución de siete meses, permitirán renovar 3,7 kilómetros de la conocida como carretera de Torazu
La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado por 1.098.149 euros la mejora de uno de los tramos de la AS-334 entre La Encrucijada y Pintueles, en Piloña.
Los trabajos, que cuenta con un plazo de ejecución de siete meses, permitirán renovar 3,7 kilómetros de la conocida como carretera de Torazu, entre los puntos kilométricos 5,935 y 9,694.
Anticipado de gasto
La actuación incluye renovar el firme, reparar los posibles hundimientos y reforzar el sistema de drenaje. También se sustituirán los elementos de señalización y seguridad vial.
El proyecto fue tramitado como anticipado de gasto por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias para agilizar su trámite y ejecución. El desarrollo de las obras se afrontará entre 2026 y 2027.
La actuación está incluida en los presupuestos de este año, que destinan más de 97,2 millones al mantenimiento y mejora de la red viaria del Principado, dentro de la estrategia autonómica para reforzar las infraestructuras públicas y avanzar en la cohesión territorial.
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