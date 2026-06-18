Multas de 500 euros para los autocaravanistas que pernocten fuera de las zonas establecidas en la ordenanza de Llanes

El Ayuntamiento de Llanes ha puesto en marcha una regulación específica para el estacionamiento y la pernocta de autocaravanas y vehículos vivienda en todo el término municipal. La medida, aprobada mediante resolución de Alcaldía para este año, ya está en vigor y busca ordenar el creciente uso de estos vehículos en el concejo y dar respuesta a los conflictos vecinales que, según indica el Consistorio, se han multiplicado en los últimos años con la popularización de esta modalidad turística.

La nueva normativa, que se enmarca en lo establecido en la ordenanza municipal, establece con claridad los espacios y horarios en los que estos vehículos pueden estacionar. En la villa de Llanes, el estacionamiento queda reservado exclusivamente a dos ubicaciones: la calle Francisco Mijares y el aparcamiento de tierra situado entre la calle Vicente Pedregal Galguera y la calle Periódico El Pueblo.

Aparcamiento gratuito

En estos puntos, el aparcamiento será gratuito y solo estará permitido entre las 9:00 y las 22:00 horas, con prohibición expresa de pernocta. Fuera del casco urbano, el resto del municipio autoriza el estacionamiento en todas las zonas de titularidad pública municipal habilitadas para vehículos en general, siempre que se respete el mismo horario y la misma restricción de pernocta.

Área de estacionamiento de La Talá, en Llanes. / A. L.

La resolución municipal prohíbe de manera taxativa estacionar autocaravanas fuera de los espacios habilitados, pernoctar en cualquier zona de estacionamiento del municipio, desplegar elementos de acampada como toldos, mesas o sillas en la vía pública, y ocupar con estos vehículos espacios reservados para carga y descarga, paradas de autobús, aceras o plazas para personas con discapacidad.

Sanciones

El incumplimiento de estas normas será sancionado conforme a la ordenanza municipal y la Ley de Tráfico, y la pernocta o el estacionamiento fuera del horario autorizado o en zonas no habilitadas se consideran infracciones muy graves, castigadas con una multa de 500 euros. La Policía Local podrá proceder a la inmovilización o retirada del vehículo en estos supuestos.

Para la pernocta, el Ayuntamiento ha habilitado un único espacio público municipal en todo el concejo. Se trata del área de autocaravanas situada en La Talá, entre las calles Francisco Mijares, Vicente Pedregal Galguera, Periódico El Pueblo y la carretera, que cuenta con 86 plazas delimitadas y ofrece servicios como agua corriente y vaciado de aguas grises y negras.

Prohibida la acampada libre

El tiempo de permanencia máxima en esta área es de 48 horas consecutivas. La normativa prohíbe asimismo la acampada libre en todo el municipio, entendiendo como tal también la pernocta fuera de los espacios regulados, así como el uso de elementos externos, el vertido de fluidos o residuos al exterior, la emisión continua de ruidos o el uso de generadores.

El Consistorio ha anunciado además la constitución de una patrulla específica de la Policía Local durante la temporada estival para velar por el cumplimiento de estas normas y evitar las pernoctas fuera del área autorizada, con especial atención a los espacios más emblemáticos del concejo. Esta unidad, dedicada de manera exclusiva al control de autocaravanas, se suma al dispositivo habitual de vigilancia municipal.

Declaraciones del Alcalde

El alcalde de Llanes, Enrique Riestra, ha señalado que con estas actuaciones se da respuesta "a una necesidad real de nuestro concejo, que recibe cada año a miles de visitantes en autocaravana". El regidor ha subrayado que el objetivo es ofrecer "una acogida ordenada y, sobre todo, respetuosa con nuestro entorno y con nuestros vecinos, facilitando zonas claras para el estacionamiento diurno y la pernocta, y evitando usos indebidos del espacio público".

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Riestra ha añadido que "con la popularización de este tipo de turismo de autocaravana en los últimos años se han producido numerosos conflictos con los vecinos, y había llegado el momento de regular y atajar esta problemática". El alcalde ha insistido en que la normativa "es fruto del trabajo conjunto con la Policía Local y se enmarca en nuestro compromiso con un turismo sostenible y de calidad que no interfiera en el normal discurrir de la vida de los llaniscos y llaniscas".