Comienza la mejora del acceso a Abiegos, en Ponga, presupuestada en 1,45 millones de euros y reclamada desde hace 30 años

El Gobierno de Asturias ha iniciado la reforma integral de la carretera de Abiegos (PO-3), en Ponga. El proyecto cuenta con una inversión de 1.459.948 euros para renovar 1,8 kilómetros de vía y "humanizar" la travesía que cruza la localidad, según el Gobierno autonómico.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, han visitado este jueves el inicio de los trabajos, junto con la alcaldesa de Ponga, Marta Alonso (PSOE). La mejora de esta carretera había sido demandada por los vecinos y por los responsables municipales desde hace 30 años.

Desvíos alternativos

La actuación permitirá a los vecinos de Abiegos recuperar la conexión más rápida con la capital del concejo, San Juan de Beleño, núcleo de referencia para acceder a todos los servicios, "en las mejores condiciones de seguridad y confort".

Está previsto que las obras se prolonguen durante catorce meses y para su ejecución será necesario interrumpir la circulación en días laborales desde la intersección con la carretera AS-261 hasta Abiegos. El paso permanecerá abierto durante los fines de semana y festivos. Tanto las obras como los desvíos alternativos a través de la AS-261 y la PO-1 estarán debidamente señalizados.

Parque natural

El proyecto incluye la construcción de un muro de hormigón armado de 30 metros de longitud para estabilizar un deslizamiento en el punto kilométrico 0,360, además del saneo y el refuerzo de todo el firme. También se mejorará el trazado de dos de las curvas del recorrido. Además, se reforzarán y renovarán todos los elementos de seguridad y señalización: barreras, balizamiento, marcas viales, señales verticales…

Las autoridades locales y regionales junto a vecinos de Abiegos, este jueves. / P. A.

La obra aprovechará al máximo el espacio disponible de la plataforma y sus márgenes para alcanzar los 4,75 metros de calzada. Las cunetas serán de piedra caliza hormigonada, lo que permitirá integrar la reforma con su entorno, en un municipio clasificado como parque natural e incluido en los espacios de la Red Natura 2000, reserva de la biosfera aprobada por la Unesco.

Actuación plurianual

Esta actuación tiene carácter plurianual y se desarrollará entre 2026 y 2027; está incluida en los presupuestos del próximo ejercicio, que destinan más de 97,2 millones al mantenimiento y mejora de la red viaria del Principado, dentro de la estrategia autonómica para reforzar las infraestructuras públicas y avanzar en la cohesión territorial.

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El viceconsejero de Infraestructuras, Jorge García, y el director general de Infraestructuras, Guzmán Castro, han participado también en la visita, que se enmarca dentro del compromiso del Gobierno de Asturias por impulsar "el equilibrio y la cohesión territorial en aquellas zonas menos pobladas y accesibles y modernizar los accesos a las áreas rurales".