Vuelven con fuerza las fiestas de San Pedro de Villanueva (Cangas de Onís) y su "Foguera Flotante"

“Que ye aquello que relluce/ allá arriba en aquel altu/ son les moces de aquel/ pueblu que están celebrando/ el Santu” (Himno de San Pedro de Villanueva). Diecisiete años después, gracias a la valentía, trabajo y decisión de un grupo de vecinos y vecinas, vuelven a ser una realidad las fiestas de San Pedru, en el ribereño pueblo de Villanueva (Cangas de Onís), merced a una comisión organizadora presidida por Raúl Frade Pascual y que cuenta con Patricia Junco Vega, como vicepresidenta; Laura González González, en calidad de secretaria; y María del Valle Suero, tesorera; así como varios vocales.

El próximo 27 de junio, sábado, a la medianoche, será uno de los momentos más ‘mágicos’, pues, los asistentes al evento disfrutarán de la XLIV Foguera Flotante, surcando las aguas del mítico río Sella, pasando el puente “vieyu” y, seguidamente, por el puente “nuevu” –principal acceso al Parador de Turismo de Cangas de Onís-. El agua y el fuego, junto a toda una colección de fuegos artificiales, volverán a poner los pelos de punta a más de uno, sea oriundo o forastero, en ese enclave.

Además, el encargado en esta ocasión de prender la foguera –hoguera o joguera- será el cangués Toño Gutiérrez Meré, quien reside actualmente en Vega los Caseros, el único corredor que participó y finalizó las veintidós ediciones de La Travesera Integral Picos de Europa, una de las competiciones de montaña más duras y exigentes de cuantas tienen lugar en la Cornisa Cantábrica. Después, comenzará la primera gran verbena en un prado colindante con la carretera N-625, en la zona de Vega los Caseros (Parres), amenizada por la orquesta “Pikante” y la macro-disco “Kubik”.

Al día siguiente, domingo, a las 12.30 horas está previsto el acompañamiento del tradicional “Ramu de Pesca” –panes en forma de truchas, reos…) desde los aledaños del puente “vieyu”, a los sones de gaita y tambor, hasta la iglesia parroquial de Villanueva. Allí, a las 13.00 horas, se oficiará la misa solemne en honor a San Pedro, cantada por el coro parroquial, a la que seguirá la procesión por las calles del pueblo. Y, a las 14.00 horas, siempre y cuando la climatología lo permita, habrá sesión vermouth en el puente “vieyu”, con gaita y tambor, cánticos populares, subasta del “Ramu” y quema del “Xigante”.

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Posteriormente, ya avanzada la tarde, a las 21.00 horas actuará el “Trío Picos de Europa” y, a partir de la medianoche, habrá sesión musical con DJ en el prado de la fiesta, hasta bien entrada la madrugada. Y el lunes, 29 de junio, otro de los puntos álgidos de los festejos: San Pedrín. A partir de las 17.30 horas, día infantil, con juegos y regalos para todos los niños y niñas; a las 20.30 horas, degustación de “les sopes de aju” y merienda campestre, amenizada con música, en el prau de la fiesta. El cohetón, en la medianoche, lanzado desde el puente “vieyu”, seguido de la gran folixa, despedirá los festejos de San Pedru-2026.