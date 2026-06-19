El colegio Matemático Pedrayes de Llastres obtiene la certificación Escuela Azul Europea y dos reconocimientos de la Universidad de Oviedo por sus proyectos de gamificación y Aula de Futuro

El final del curso escolar suele traer consigo balances de resultados académicos, pero en el colegio público Matemático Pedrayes de Llastres, en el concejo de Colunga, el cierre del año lectivo ha adquirido una dimensión distinta. La comunidad educativa del centro ha visto cómo el trabajo desarrollado en los últimos años se traducía en una sucesión de premios y certificaciones que, más allá del reconocimiento puntual, ponen en valor una forma de entender la educación basada en la participación activa, la innovación y el compromiso con el entorno.

El primer logro que ha jalonado este período procede del ámbito de la prevención sanitaria. El centro participó en la iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Gijón para batir el récord de reanimación cardiopulmonar, y la implicación del alumnado en esta propuesta le valió el premio a la mayor participación. Como reconocimiento a este esfuerzo, el colegio acogió posteriormente un cuento musical que se convirtió en una experiencia educativa y cultural para los estudiantes.

Distinciones individuales

Pero los reconocimientos no han quedado reducidos al ámbito colectivo. Dos alumnos del centro han obtenido distinciones individuales que reflejan la diversidad de las competencias trabajadas en el aula. Diego Pedrayes logró el primer premio en la categoría de centros externos del Concurso de Microrelatos Dolores Medio. Por su parte, Sergio González Busta alcanzó el premio absoluto en la categoría de Educación Primaria del Concurso de Relato Matemático organizado por la Asociación SADEM Agustín de Pedrayes, un galardón que subraya la compatibilidad entre el razonamiento matemático y la expresión escrita, dos disciplinas que a menudo se presentan como antagónicas.

La sostenibilidad se ha convertido en otro de los ejes reconocidos del proyecto educativo del centro. El colegio ha obtenido la certificación Escuela Azul Europea, un distintivo internacional que premia el trabajo de concienciación sobre la protección de los ecosistemas marinos y el medio ambiente. La distinción parte de una premisa que el centro ha asumido como propia: que no puede existir un planeta verde sin unos océanos sanos y protegidos.

Aula del Futuro

La Universidad de Oviedo, a través de su programa de Centros Innovadores, ha concedido al Matemático Pedrayes dos certificaciones que lo sitúan entre las experiencias educativas más destacadas de la región y de comunidades vecinas. El programa ha seleccionado 76 experiencias de todas las etapas educativas, desde Educación Infantil hasta la Universidad, y dos de ellas corresponden a este colegio de Llastres.

La primera de estas certificaciones reconoce el proyecto Aula del Futuro, un espacio impulsado por la directora del centro, Desiré Martínez Rodríguez, con la colaboración de toda la comunidad educativa. Su puesta en marcha fue posible gracias al trabajo conjunto del profesorado, el alumnado, las familias y las instituciones, con la colaboración del Ayuntamiento, que acondicionó el espacio para permitir su diseño como un entorno flexible de aprendizaje orientado a la investigación, la creatividad y el trabajo cooperativo.

Monopoly educativo

La segunda distinción de la Universidad de Oviedo reconoce un proyecto de gamificación desarrollado por la docente Laura Maldonado. Se trata de la creación de un Monopoly educativo centrado en los bosques asturianos y su conservación, una propuesta que utiliza la mecánica del juego para abordar contenidos vinculados al patrimonio natural.

La proyección del trabajo del colegio ha trascendido el ámbito regional. El alumnado alcanzó la fase final del programa Escuelas Sostenibles de PortAventura World gracias a los proyectos presentados en materia de sostenibilidad. Aunque no obtuvo el premio principal, la organización destacó la calidad de los trabajos y envió diplomas acreditativos, pulseras conmemorativas y descuentos para acceder a sus instalaciones como reconocimiento al esfuerzo. Del mismo modo, el centro llegó a la fase final de los Premios Fundación Endesa a la Ecoinnovación Educativa, recibiendo también un diploma acreditativo.

Escuela pública innovadora

Desde el colegio se destaca que estos reconocimientos, obtenidos a lo largo del curso, reflejan una realidad que se hace cada vez más visible: el esfuerzo y el compromiso de una comunidad educativa que apuesta por una escuela pública innovadora, participativa y conectada con los desafíos del mundo actual. La institución agradece la implicación de las familias, del profesorado, de las instituciones colaboradoras y, especialmente, del alumnado, al que considera el auténtico protagonista de estos logros.

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Más allá de los premios y las certificaciones, la comunidad educativa subraya que el verdadero éxito radica en haber conseguido que los niños y niñas aprendan investigando, creando, colaborando y contribuyendo activamente a mejorar el mundo que les rodea. Una afirmación que sitúa el foco no tanto en los galardones recibidos como en la consolidación de un proyecto educativo coherente, cuyos frutos comienzan a ser visibles más allá de las paredes del aula.