Emotivo acto en el instituto de Arriondas: su biblioteca recibe el nombre de la escritora Paquita Suárez Coalla en el cierre del curso escolar

El Instituto de Educación Secundaria (IES) El Sueve, en Arriondas, ha vivido en las últimas horas del curso escolar dos jornadas cargadas de actividades, que incluyeron con un homenaje a la escritora Paquita Suárez Coalla, a quien se dedicó la biblioteca del centro. La visita de la autora, que había sido aplazada desde enero, se enmarcó en la recta final del curso, coincidiendo además con la entrega de notas y la graduación de los alumnos de 4º de ESO, que tuvo lugar este viernes.

La escritora, autora del cuento en el que el centro ha basado un proyecto cinematográfico que obtuvo un premio de carácter nacional de la Universidad de Oviedo, mantuvo un primer encuentro con el alumnado en el salón de actos.

Durante su intervención, Suárez Coalla compartió con los estudiantes el origen de su relato, escrito años atrás, y su experiencia personal ante el cine. Recordó que su primer contacto con la gran pantalla no fue del todo satisfactorio, pues la película que vio no se correspondía con lo que esperaba, y que pasaron muchos años hasta que volvió a sentarse en una sala de proyecciones.

Una sorpresa para los jóvenes

Posteriormente, el grupo visionó un material elaborado por los propios alumnos durante las vacaciones de Navidad. Se trataba de un vídeo casero de una hora de duración que recogía treinta entrevistas realizadas por los estudiantes a sus padres, abuelos, tíos o hermanos. Lo que en su origen fue una tarea previa al inicio del proyecto, sin previsión de difusión pública, se convirtió en un documento que, proyectado en pantalla grande, resultó una sorpresa para los jóvenes.

Las entrevistas revelaron datos curiosos sobre la historia del cine en la comarca, como la existencia de salas ya desaparecidas en localidades como Colón, Llanes, Ribadesella o Sevares, la proyección de películas rodadas en el pueblo de Coviella, la participación de actores locales como Saturno Cerra, o detalles como el precio de las entradas, la presencia del acomodador o los pases infantiles de los domingos.

Suárez Coalla recibió también un cuaderno con las redacciones que los alumnos habían escrito, en inglés y en asturiano, sobre su propia primera experiencia en el cine. Este trabajo, surgido a partir de la lectura de su cuento, permitió a la autora conocer cómo viven los adolescentes del siglo XXI ese primer contacto con la sala oscura. El acto sirvió además para entregar los diplomas acreditativos del primer premio de innovación en compromiso social y aprendizaje servicio, concedido al centro hace unas semanas, a aquellos alumnos que no pudieron asistir a la gala de entrega.

Reconocimiento a Paquita Suárez

El momento más solemne de la jornada llegó durante el recreo, cuando se hizo oficial el cambio de nombre de la biblioteca del instituto, que a partir de ahora llevará el nombre de Paquita Suárez Coalla. El centro justificó este reconocimiento en la contribución desinteresada de la autora, su colaboración y su compromiso con el alumnado, del que se ha interesado periódicamente desde que los conoció el año pasado.

La escritora, visiblemente emocionada y sorprendida por el homenaje, manifestó su satisfacción por las lecturas que se estaban haciendo de sus relatos y su reinterpretación. Valoró especialmente el trabajo realizado desde los textos en propuestas y proyectos como los desarrollados en las últimas fechas, y señaló que el mejor reconocimiento a su carrera literaria era tener una biblioteca con su nombre y un grupo de alumnos que mimaban su creación.

Presentación de un libro

La mañana concluyó en la Casa de Cultura de Arriondas con la presentación de un libro sobre la localidad, elaborado por el alumnado del curso pasado de asturiano. La publicación parte de la obra "Camin de lletres" de Suárez Coalla, un abecedario que conecta aspectos de Asturias con Nueva York. Con el permiso de la autora, el centro realizó una adaptación centrada en Arriondas, en la que los estudiantes redactaron en equipos textos sobre la geografía, la cultura, la historia o las calles de Parres y sus alrededores. Cada alumno aparece identificado por su inicial en la publicación, cuya edición ha sido posible gracias al patrocinio de Caja Rural de Asturias.

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Al acto asistieron el alcalde, Emilio García Longo y otras autoridades locales; el cronista oficial, Francisco José Rozada; responsables de la Caja Rural de Asturias, exalumnos, familias y una representación de usuarios del Centro de Participación y Rehabilitación de Arriondas. La jornada finalizó con la proyección de una obra de teatro sobre la creatividad que mencionaba también las novelas de la autora.