Graduación de la promoción 2022-2026 de la ESO del Instituto Rey Pelayo, en Cangas de Onís

Alumnas y alumnos que finalizaron sus estudios de 4º de la ESO del Instituto de Educación Secundaria Rey Pelayo, de Cangas de Onís, tuvieron hoy, viernes, el acto de graduación de la promoción 2022-2026, cuya ceremonia académica se llevó a cabo en el susodicho centro docente, recibiendo las correspondientes bandas o becas y los pertinentes diplomas. Posteriormente, disfrutaron de un pincheo en el mesón Puente Romano, a la vera del Sella, donde también estuvieron algunos de sus profesores y profesoras, así como la directora del IES Rey Pelayo, Ana Sánchez. Una jornada, sin duda, inolvidable para todos.

Tres de las alumnas graduadas / J. M. Carbajal